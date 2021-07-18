東京連5天破千確診　首爾首都圈外19日起禁5人以上聚會

▲日本東奧開幕式即將登場，但首都圈疫情仍嚴峻。圖為東京街頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者詹雅婷／綜合外電報導

日本東京都18日新增1008例新冠確診個案，創下連續第5天單日確診破千的紀錄。放眼南韓，全境增加1454例，是連續第12天出現四位數確診，南韓總理金富謙表示，首爾首都圈以外地區明（19）起禁止5人以上私人聚會。

綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，東京都18日新增1008例確診病例，比上週日增加394人，是連續第5天單日破千人確診。依據年齡層來區分，以20多歲族群為最多，有326人染疫，其次是30多歲的203人，而重症化風險高的65歲以上長者有43人。

▲南韓首都圈外疫情擴大，社區感染比例在第4波疫情中首度超過30%。圖為首爾街頭。（圖／路透）

放眼南韓，首都圈外的疫情越演越烈，社區感染比例在第4波疫情當中首度超過30%。依據中央防疫對策本部18日通報，增加1454例確診，是連續第12天出現四位數確診數，全境染疫數累計17萬7951例。

隨著暑假旅遊旺季到來，確診數可能持續增加，南韓總理金富謙18日宣布，首爾首都圈以外地區明（19）起禁止5人以上私人聚會，為期2週；反觀首都圈內實施最高級別防疫措施已過一週，疫情仍未趨緩，接下來這週有必要動用一切力量，全力展開防疫工作。

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