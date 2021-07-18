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726前一天再公布是否降級？　陳時中：疫情穩定可以提前宣布

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染，全國5月19日同步升三級警戒，今（18）日正式滿兩個月，但單日新增個案又再次重返二位數。被問到降級是否會前一天才宣布？是否會解了又封？指揮中心指揮官陳時中表示，「上次也不是前一天才宣布」，大家能夠及早準備是最好的。

陳時中提到，降級越早宣布，各界就能及早做準備最好，如果近期疫情非常穩定，就可以提早來宣布，但現階段還是以疫情控制為主。

陳時中另表示，雙北還是有相對案例，但其他縣市相對穩定，不過雙北原本居住環境本來就比較複雜，也有一段的社區傳播在，要完全清零很困難。

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「如果能完全清零全民應該都很高興，但還是不以清零為目標。」陳時中表示，目前指揮中心也針對各單位訂定相關指引，讓各主管單位執行單位或執行業務人員，都開始對於防疫的措施能更有正確的概念，只要指引訂出、醫療量能也足夠，就是考慮要不要降級的重要因素。

陳時中昨日表示，下週最重要的工作，就是從三級降到二級的相關準備，降級必須平衡防疫強度與防疫疲乏，如果下周突然有小型群聚，可能就會「緩坡式」降級；反之，若下週確診個案依樣少，強度可能就會適時鬆綁，「坦白講那時強制太強也限制不住」，近期已著手研擬相關措施。

不過，針對國人關心的內用解禁，陳時中則坦言「不可能再鬆了」，應該就是依照先前微解封訂出的餐飲業防疫管理措施，開放餐飲場所在符合隔板、維持1.5公尺的社交距離或者梅花座等前提下內用，但開放到什麼程度，就由地方政府自行訂定，「大家都把口罩free，抱在一起吃飯喝酒，還要等一段時間。」

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