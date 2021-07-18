碰瓷影片曝！台中連二起「手摸車門優雅摔」　網轟：演技一樣爛

記者白珈陽／台中報導

台中又發生「碰瓷」案！本月初北區曾發生一起疑似製造假車禍事件，1名騎士行徑間故意伸手輕碰正在開車門的轎車後摔車，畫面上傳網路後遭網友嘲諷「演技真差」，未料16日台中火車站附近又發生一起手法幾乎一模一樣的假車禍，目前警方已調閱車牌，將通知當事人到案，不排除以詐欺罪方向偵辦。

▲▼16日又發生騎士行徑間疑故意伸手輕碰正在開車門的轎車後摔車。（圖／翻攝記者爆料網）

本月2日台中市北區雙十路二段附近，一名男騎士先是靠近一輛靜止小客車，接著竟伸出右手觸摸駕駛車門，當場人車倒地。有民眾將全程錄下以「蠻扯的假車禍」PO網，引發網友熱議，怒噓「碰瓷詐騙吧」、「演技真差」，惟轄區第二警分局偵辦後疑被害車主堅稱是誤會一場，警方認定未成案，未將該名30多歲男騎士送辦。

▲▼本月2日也曾發生手法幾乎一模一樣的事件。（圖／翻攝臉書爆料公社）

該則討論串也釣出被同一名騎士利用相同手法詐騙的網友，該名網友說3月14日時，也曾遭相同車型、車牌的騎士假車禍，稱「警察說，車牌所有人是70多歲，設籍南投」，當時賠了對方500元，但因並未錄影，警方無法受理。

至16日，台中市東區大智路、和平街口再度發生情節幾乎一模一樣的案件，不過有網友發現，這次犯案車輛與前2案並不相同，第三警分局根據受害轎車車牌找到苦主，但苦主表示因無損失，不願追究，至於涉案的機車車主是否與月初類似案件有相關，警方將進一步釐清。

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