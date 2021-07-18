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快訊／鼎泰豐驚爆外場員工確診　今起緊急停業3天

▲▼【獨家】鼎泰豐驚爆外場員工確診　新生店緊急停業3天。（圖／鏡週刊提供）

▲本刊直擊鼎泰豐內部幾名主管尚未下班，留在店內緊急開會，直到凌晨一兩點才離開。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

外界正在討論解封後如何開放內用時，米其林餐廳鼎泰豐，驚傳員工染疫，該店緊急宣布今（18日）起停業3天，本刊獨家掌握，台北鼎泰豐新生店，15日才傳出有確診者足跡，業者緊急在16日停業一天，全員PCR採檢，不料昨（17日）才剛恢復營業第一天，又再發現一名員工也確診，期間接觸過多少顧客難以估計，衛生單位疫調中。

獨家取得鼎泰豐內部信件，業者昨天接獲衛生單位通知，1名餐飲組外場員工確診，因此宣布停業3天；今凌晨，直擊鼎泰豐內部燈火通明，幾名主管尚未下班，留在店內緊急開會、一一打電話通知員工自主健康管理，直到將近凌晨一兩點才離開。

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即便指揮中心宣布，13號起有條件式開放內用，鼎泰豐第一時間就喊出維持外帶服務，每日的人潮依舊相當多，根據衛生局人員透露，鼎泰豐內部信指的餐飲組同仁，包括了收銀員、外帶、服務生，即便現在尚未開放內用，但外場人員每天接觸的人群難以統計。

▲▼【獨家】鼎泰豐驚爆外場員工確診　新生店緊急停業3天。（圖／鏡週刊提供）

▲鼎泰豐內部訊息指出，新生店餐飲同仁確診將停業三天。（讀者提供）

更令人擔憂的是，鼎泰豐15日爆出有確診者足跡，隔一天雖然停業，全員採檢，不過17日就立刻恢復營業，緊接著這時才獲報另一名員工確診，病毒究竟是來自消費者，亦或者是員工，衛生局不敢大意，緊急疫調中，有員工私下抱怨，公司並未公布哪一位員工確診，內部同事人心惶惶。

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