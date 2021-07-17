杜特蒂擬參選菲國「下屆副總統」　為了獲得刑事豁免權

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）



文／中央社

菲律賓總統杜特蒂今天在執政黨全國代表大會上說，他可能參選下屆副總統，以獲得刑事豁免權，避免政敵和反對派人士在他卸任後對他提起訴訟。

菲律賓星報（Philippine Star）和新聞網站Rappler報導，執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP －Laban）今天舉行全國代表大會。

杜特蒂在會上說，他的政敵前參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）、前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）和其他反對派人士「一直用訴訟和其他事來威脅我…不斷威脅可能向我提告」。

杜特蒂上任以來發動掃毒戰，5年來造成至少6000人身亡，引發反對陣營和人權團體強烈抨擊。

杜特蒂說：「法律規定，如果你是總統、副總統，你就有豁免權。那我將參選副總統。」

他表示：「之後，我會再選副總統。然後一次又一次（參選）。」

杜特蒂現任民主菲人－國民力量黨主席。他這項表態贏得滿場歡呼。

杜特蒂表示：「我感謝民主菲人－國民力量黨對我的領導一直以來的信任。也深深感激你們願意支持我對2022年大選的任何決定。」

不過，報導指出，菲律賓法律目前僅賦予現任國家元首豁免權。

另外，菲律賓憲法規定正副總統不得連任。因此，杜特蒂若有意在下屆大選出馬角逐，只能參選除了國家元首以外的職位。

明年5月菲律賓大選將選出新任正副元首。菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）6月調查結果顯示，杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）和杜特蒂若競逐下屆正副總統，兩人支持率分別為28%和18%，領先其他可能參選正副元首的人選。

杜特蒂近來多次表態，自己有意參選下屆副總統。他7月初出席一場公開活動時說：「也許這時候，為維持大家的平衡，現在應考慮我做為副總統參選人。」

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