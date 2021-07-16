台資明諦泰國工廠爆炸「波及8萬人」！　逾千民眾合計求償近4億元

▲ 台資企業明諦化工位於泰國北欖府的工廠爆炸起火。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者呂欣憓曼谷16日專電

台資企業明諦化學公司5日發生大爆炸，毀損周邊房舍，影響約8萬名民眾。事發後一週向泰國警方提出申訴的民眾為1266人，求償金額初估超過4億2300萬泰銖（約新台幣3.8億元）。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation ）報導，明諦化學公司所在的北欖府邦橋（Bang Kaew）區警察局長蒙空（Mongkol Onkaew）表示，5日到11日之間，共有1266人向警局提出申訴。

蒙空指出，這場爆炸造成民眾的損失初步估計超過4億2300萬泰銖，其中包括百棟房屋、138輛汽車和12輛摩托車。他預估將會有更多人提出賠償。

泰國工業部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）表示，明諦如果要繼續營運，必須把工廠遷移到其他地方。

位於曼谷東邊北欖府（Samut Prakan）的明諦化學公司5日凌晨發生爆炸，由於爆炸威力強大，當地政府疏散了爆炸點周邊方圓5公里內的民眾，受影響民眾超過8萬人。

警消人員耗費超過26小時才撲滅火勢。這場爆炸損毀周邊至少百棟房屋，造成40多人受傷，一名19歲的消防員在救火途中不幸喪生。事故原因仍在調查中。（編輯：馮昭）