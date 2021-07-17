陸爆首例人類感染「猴B病毒」　患者「解剖2隻猴子」染病百日內亡

▲患者曾解剖過猴子，並在兩個多月後身亡。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸疾病預防控制中心16日通報了大陸發現的首例人類感染「猴B病毒」（又稱：皰疹B病毒；英文為Monkey B Virus或Herpes B Virus）病例，患者為一名53歲男性獸醫，在北京從事靈長類動物的繁殖及實驗研究工作，曾於今年3月初解剖兩隻猴子，4月出現噁心、嘔吐症狀，隨後又出現發燒、神經系統方面的症狀，並於5月27日死亡。

大陸疾控中心在《中國疾病預防控制中心周報》發表報告指出，大陸目前沒有報告過猴B病毒的感染致死病例，臨床上也未發現明顯的猴B病毒感染病例，科研人員是透過下一代測序和和實時聚合酶鍊式反應發現此病例。

報告提到，猴B病毒最初於1932年被分離出來，是獼猴體內的一種地方性α皰疹病毒，通常通過直接接觸和交換身體分泌物水平傳播。猴B病毒在其自然獼猴宿主中並不明顯，但約有60例致病性人畜共患猴B病毒感染病例零星發生，其致死率為70%至80%。

根據報告，儘管二次傳播的風險較小，但也曾發生過一例人際傳播的情況。此前，人畜共患的猴B病毒感染者主要為北美的靈長類動物獸醫、動物護理人員或實驗室研究人員。

報告強調，首個病例的發現意味著猴子的B皰疹病毒可能對職業工作者，如靈長類動物獸醫、動物護理人員和實驗室研究人員等，構成潛在的人畜共患威脅，有必要在特定的無病原體恒河猴群體的發展過程中消除猴B病毒，並加強對中國實驗獼猴和職業工作者的監測。

根據衛福部疾病管制署資料，猴B病毒（疾管署稱：疱疹B病毒）為「傳染病防治法」規定之第四類傳染病，最早於1932年在美國發現，當時一名研究人員Dr. B在處理一隻看似健康的恆河猴時不慎被咬傷，15天後因急性腦脊髓炎死亡，後來自此病患的神經組織分離出致病疱疹病毒，因而以該名研究人員的名字字首命名為「疱疹B病毒」（Herpes B Virus）。

▼《中國疾病預防控制中心周報》關於猴B病毒的通報。（圖／翻攝大陸疾控中心）