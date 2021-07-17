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快訊／新北今+5「中和3、深坑板橋各1」　只有1例是新案

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增8例本土病例，以新北市5例為最多，其次為台北市、桃園市及台中市各1例。針對新北新增5例，新北市長侯友宜也公布數據，中和3例、深坑1例、板橋1例，其中只有1例是新增（職場感染），其餘都是居家隔離期屆滿後篩檢陽性。

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。個案分布以新北市5例為最多，其次為台北市、桃園市及台中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

新北市7月16日起全面採用中央「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約，安排從7月16至17日以及7月19至21日共5天進行施打。經統計這一波新北市登記意願人數共23萬3千人，預約人數19萬5千人，預約率82%，7月16日第一天約有4萬多人完成接種。

▲▼新北疫情0717。（圖／新北市府提供）

▲新北疫情0717。（圖／新北市府提供）

新北市衛生局提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。

第三輪意願登記延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種，可接種疫苗為AZ疫苗，呼籲民眾收到簡訊通知者，請備妥健保卡、讀卡機，進行線上預約。也可以運用「健保快易通」APP，或是持健保卡，在超商事務機、各地區衛生所、以及參加該系統服務之健保特約藥局，進行預約登記。  

預約成功的民眾，應備妥身分證及健保卡，如為第二劑接種者，亦請攜帶接種紀錄卡，依照預約的時段前往接種站施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。

▼新北疫情0717。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲▼新北疫情0717。（圖／翻攝侯友宜臉書）

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