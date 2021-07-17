五甲龍成宮上午百人參拜！高雄首例微解封　發放號碼牌進場

▲五甲龍成宮開放入內參拜，每個跪墊都分很開 。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

因應疫情趨穩全台13日起微解封，宗教場所可提防疫計畫經核准後開放民眾入內，高雄首間通過申請的廟宇就是鳳山五甲龍成宮，開放首日就遇到假日，上午8點起開放信眾入內參拜，人流控管60人，過程流暢，參拜時須維持3公尺距離，一整個上午約有百名香客。

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▲入內必須實聯制還有號碼牌 。（圖／民政局提供）

鳳山區五甲龍成宮防疫計畫經民政局現場勘查確認，均符合內政部指引，成為高雄首間開放民眾入內的宗教場所，規劃廟內容留人數最多60人，開放民眾進入時間是上午8時至下午10時，現場有專人服務信眾落實實聯制、量體溫、噴酒精、全程佩戴口罩等防疫規定，也特別製作號碼牌發放給信眾，讓控管人數更加確實，為了大家的安全，每4小時會指派專人消毒供桌、櫃台等。

▲酒精消毒也不可少 。（圖／民政局提供）

由於廟方原本已將神尊請到廟前廣場，並搭設帳篷供信徒參拜，所以多數人還不知道廟宇已經開放訊息，一整上午約有百名香客入內。

▲五甲龍成宮開放入內參拜，每個跪墊都分很開 。（圖／民眾提供）

除了五甲龍成宮率先開放，包含旗山區天后宮附屬福德祠、新興區財團法人高雄市中華基督教浸信會文化堂、三民區慈天宮、玉皇宮、苓雅區高雄意誠堂關帝廟等團體的防疫計畫也由民政單位陸續審查中，若是符合內政部防疫指引，未來也將會開放信眾入內參拜或禮拜。

時間對我們來說完全沒用！

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