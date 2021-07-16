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松機防疫司機「混打疫苗」被懲處了　遭停權半個月即起生效

▲▼松山機場,松山機場旅客,松山機場計程車。（圖／記者賴文萱攝）

▲松山機場防疫車隊爆有司機混打AZ+莫德納疫苗，還對外炫耀「紅了」。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國內目前尚未開放疫苗混打，近期卻接連傳出有民眾闖關成功，松山機場防疫車隊也爆出有司機混打AZ+莫德納疫苗，還在群組裡炫耀「我紅了！」。這件事引發喧然大波後，松山機場排班計程車自律委員會也決定予以該司機停權防疫車證半個月處分，即日起生效。

今天傳出，一名松機防疫車隊司機在群組裡聲稱「我紅了，我成為政府明令禁止混打疫苗政策下，第一個突破的人」」。他第一劑打了AZ，第二劑又打莫德納，更炫耀醫師知道後很羨慕，因為他的防護力將超過93%。

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該事件發生後，松山機場排班計程車自律委員會今也決定，予以該混打疫苗司機停權防疫車證半個月處分，並自即日起生效，需自8月1日才可重新恢復防疫車隊身分載入境旅客。

民航局表示，有收到自律委員會通報，由於是自治性組織的內部事務，民航局尊重自律委員會處置。

▲▼台北市計程車司機接種疫苗作業持續進行，運匠大哥們利用跑車空檔，到建國高架橋下的計程車休息站接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市計程車司機接種疫苗作業持續進行，運將大哥們利用跑車空檔，到建國高架橋下的計程車休息站接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

松機表示，當初松機為國門防疫一員，該名司機在5/7就已被列為第三類人員安排接種AZ疫苗，並強調在松機打完後，所有健保卡都有貼標籤，不會沒有貼，是司機個人問題。據掌握，該名司機在松機接種完疫苗後，7月公路總局造冊第七類人員名單時，卻又隱瞞跑去打了。

知情人士表示，事實上很多在松機的防疫車隊司機，都有接到公路總局監理所人員的電話通知，大家都主動告知已經接種過了，但這位司機卻還隱瞞曾接種過的事實跑去打，直言「他這樣等於害了一堆人」。

台北市區監理所副所長曹金煌說，計程車駕駛屬於第七類人員，本所是以駕駛出示身分證號碼核對施打名冊，確定駕駛是否為匡列的對象，但是否已經打過第一劑或健保卡是否註記，不是監理所權責範圍所能了解的。

指揮中心發言人莊人祥則指出，健保卡上有貼紙、小黃卡都可以作為預防闖關的辨識方式，希望第一線人員做紙本檢查。至於民眾撕掉貼紙、藏起小黃卡接種一事，他說，「民眾不理性行為還是要禁止」，WHO也是呼籲民眾不要自己決定是否混打。

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