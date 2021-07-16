AZ登記意願低　他憂過剩「還有800萬劑會來！」網無奈：到時剩國產

▲第三輪疫苗意願登記，只願意打AZ疫苗的人僅23萬。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心延長第三輪收單至下週一，今（16）公布最新登記結果，全國共有804萬人完成登記，下一輪仍然提供AZ疫苗，其中有380萬人表達願打AZ或者AZ、莫德納皆可；至於堅持打莫德納疫苗者還是過半數，達到419萬人，就有網友好奇，選AZ的人少的可憐，可是台灣卻買了1千萬劑，擔心會有過剩的問題。

原PO在PTT發文，很多人還是害怕施打AZ，意願登記選AZ的少的可憐，但是台灣向COVAX購買了476萬劑疫苗，前兩批來的都是AZ，日本捐贈的也是AZ疫苗，還有自購的千萬劑AZ疫苗，目前只來了130萬，「也就是還有800多萬的AZ之後會來，更別說之後還有BNT會來台，些AZ會不會沒人打阿？」

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▲網友們認為，有得打就快去打。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有人認為有什麼就打什麼，「我有得打就先打了，可惜輪不到我」、「輪到你就去打」、「沒有選擇只能先打了，畢竟家有老小要照顧」、「有就打，別挑好嗎」、「不打的讓開，我第一劑已經打AZ了在等第二劑」。

其中，許多網友提到，不打AZ就只能等著打國產疫苗，「20-40歲的就別挑了，到時候剩高端」、「真的不要挑，到時剩高端聯亞」、「等到最後剩高端混聯亞，到時別怪說沒提醒」、「意願單應該要有高端、AZ兩個選項，這樣AZ絕對搶爆」。

第三輪意願登記截至7/16 13:00

全國意願登記完成總人數：8,068,900人。

登記AstraZeneca人數：238,332人，佔總登記人數2.95%。

登記Moderna人數：4,198,711人，佔總登記人數52.04%。

同時登記AstraZeneca/Moderna人數：3,631,857人，佔總登記人數45.01%。

▼台灣疫苗到貨情況。（圖／ETtoday）