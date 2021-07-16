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6號颱風最快24hrs內生成！「烟花」閃現路徑恐貼台　轉彎時間出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲熱帶低壓發布！今年第六號準「烟花」颱風即將誕生。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

颱風要出現了？中央氣象局預報員劉宇其表示，17日全台還是有高溫出現，尤其是東半部、大台北有36度高溫出現，主要降雨持續在山區，中南部平地也很明顯，不排除有局部大雨發生，通常會伴隨短延時強降雨，周末依舊是典型夏季天氣，西半部高溫到35度、午後有大雷雨，東半部迎風面晴時多雲偶雨。預計持續到下周，東南方的熱帶擾動將成颱，有機會在20、21日（下周二、三）接近東海，路徑方向還不能確定，

氣象局長鄭明典透過臉書指出，夏季風長驅直入西北太平洋，「意思是……颱風要出現了～」月長期天氣展望指出，7月17日起季風槽逐漸形成，台灣位於大低壓帶中，各地天氣都會不穩定，而季風槽為適合熱帶擾動發展的環境，未來2周都需留意熱帶擾動發展。

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▼風場預測圖顯示準烟花颱風可能靠近北台灣。（圖／中央氣象局，下同）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▼區域數值模式分析颱風可能偏北。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▼未來兩天持續夏季天氣型態，高溫炎熱午後陣雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，17日白天各地多雲到晴，午後易有午後雷陣雨，整體降雨情形會稍緩，不過中南部地區及其他山區仍有局部大雨發生機率；溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中大台北盆地、宜蘭近山區或河谷及花東縱谷仍有局部36度以上高溫發生機率。

根據氣象局觀測，目前南海至關島附近海面為相對低壓區（季風槽），其內容易有熱帶系統發展，預估將有熱帶低壓形成並逐漸增強。根據氣象局風場預報顯示圖，初估21、22日（下周三、四）將有颱風等級的熱帶系統從北部海面通過，但未來的發展及移動方向仍有不確定性。

災害預報士賈新興表示，各國決定性預報模式預測準烟花颱風的路徑，最快17、18日（周六、日）也就是未來1到2天，今年第六號颱風烟花就可能生成。路徑預報圖顯示，前期模式預測，颱風偏北移動，48至72小時有較大的路徑變化轉折，為第一個關鍵觀察時間點，也就是2至3天颱風走向可能偏西或偏北，北方太平洋高壓勢力的強弱為重點，尤其系級預報資料也有類似狀況，烟花颱風未來可能路徑非常發散，變動度相對很大。 

賈新興16日晚間6時許也引述聯合颱風警報中心（JTWC）指出，已經發布熱帶低壓（TD）生成了，未來幾天需要關注準烟花的移動，因為個模式對它的初始定位存在差異，預估的路徑仍分歧，目前系及預報的資料顯示當它往北走之後的轉折將出現極大分歧，表示預報不確定性很高。 

▼各國路徑預測對颱風轉折仍有極大分歧，未來48至72小時為關鍵觀察時間點。（圖／翻攝JTWC、tropicaltidbits）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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