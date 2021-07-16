高鐵好猛！第一線員工完成疫苗接種　自曝單瓶疫苗「施打15人」

▲高鐵今日宣布，第一線同仁已完成疫苗接種作業，且單瓶疫苗可提供15人施打的比率超過95%。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵今（16）日宣布，第一線同仁已完成疫苗接種作業，且為達成將每瓶疫苗施打效益發揮到最大，跟專業醫療院所密切合作採用刻度精密注射器，使單瓶疫苗可提供15人施打的比率超過95%。

高鐵表示，本次同仁疫苗施打作業，均以尊重同仁接種意願為前提，並確實遵照中央流行疫情指揮中心與行政院國土安全辦公室指示，依人員工作性質與旅客接觸之密切程度，以及維繫關鍵基礎設施運作之必要性，決定接種先後順序。

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▲高鐵表示，為達成將每瓶疫苗施打效益發揮到最大，跟專業醫療院所密切合作採用刻度精密注射器，使單瓶疫苗可提供15人施打的比率超過95%。（圖／記者湯興漢攝）

為達成將每瓶疫苗施打效益發揮到最大，高鐵更與北、中、南三地之專業醫療院所密切合作，安排經驗豐富之醫療人員，並特別採用刻度精密之注射器，同時機動調度人員接受接種，不但使單瓶疫苗可提供15人施打的比率超過95%，一線同仁的疫苗接種率亦逾九成，進一步確保營運及旅客乘車安全。

針對台北市政府日前公布高鐵台北站站務員（案15169）確診及相關足跡，高鐵表示，據該同仁自述，是因身體不適故於7/5主動就醫並進行PCR採檢後確診，在此之前並未收到北市府或任何疫調單位之採檢通知。高鐵台北站於收到同仁通知第一時間即啟動車站公共空間及該員辦公動線之清潔消毒應變機制，並安排與該員確診前五天所有接觸同仁進行PCR檢測，結果全部為陰性。目前高鐵各車站第一線同仁已完成疫苗接種，更可大幅提升群體免疫效果，進而降低疫情風險。

▲配合三級警戒延長至7/26，警戒期間高鐵各車次列車仍繼續維持全車對號座、每周提供556班次的旅運服務。（圖／記者湯興漢攝）

配合三級警戒延長至7/26，高鐵表示，警戒期間各車次列車仍繼續維持全車對號座、每周提供556班次的旅運服務。同時，配合政府防疫指引，各車站非付費區、付費候車區內以及列車上，均禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵另已針對站內餐廳完成「防疫管理措施」，將持續敦促商家加強各項防疫措施、確保旅客安全。惟車站內餐廳均依照各車站所在之地方政府規定，目前全線站內餐廳仍以外帶為主、禁止內用，敬請旅客留意相關規定。