歐盟疫苗打最快國家！　匈牙利宣布：開放接種「第3劑」　

▲ 匈牙利新冠疫苗接種推廣快速。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫苗為持續一年多的疫情帶來轉機，儘管實驗證明現有疫苗2劑效力高，高傳染性變異株卻令民眾憂心，可能需要加打第3劑。匈牙利疫苗接種推動快速，在歐盟國家中名列前茅，稍早宣布將開放接種第3劑，並強制所有醫護人員施打疫苗。

根據《路透社》，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）16日宣布，將強制所有醫護人員接種新冠疫苗，並自8月1日起開放民眾施打第3劑。第3劑與第2劑須相隔至少4個月，除非醫生另有建議，疫苗廠牌也由醫生評估。

擁有1000萬人口的匈牙利是疫苗推廣最快的歐盟國家之一，也是唯一在俄羅斯及中國疫苗尚未取得歐盟監管機構批准前就廣泛使用的歐盟國家，此外也採用輝瑞/BNT、莫德納及AZ疫苗。

截至15日為止，匈牙利累計80.8萬起確診病例，約3萬起死亡個案，555萬人已接種疫苗。奧班表示，9月初新學期開始以前，將為12至16歲青少年施打疫苗。

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