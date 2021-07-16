第2座「歪腰郵筒」現形！騎士龍頭偏移直直衝　撞擊瞬間畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市郵局人員在15日上午，發現承德路、民生西路口，1座郵筒被破壞變成歪斜，警方最後調閱監視器，發現1名機車騎士，承德路起步時發現龍頭偏移，整台車直接撞上郵筒，撞出北市第2座歪腰郵筒。

▲北市又見第2座歪腰郵筒，原因竟是「機車龍頭偏移」撞上。（圖／記者陳家豪攝）

警方調查，39歲的洪姓男子，在日前騎車行經承德路、民生西路口時，停等紅燈等待綠燈起步，起步後卻突然整台車往郵筒方向衝去，造成郵筒當場歪斜，宛如多年前被颱風吹歪的「歪腰郵筒」。

▲騎士撞上承德路上的郵筒，瞬間變成北市第2座歪腰郵筒。（圖／記者邱中岳翻攝）

郵局人員在15日上午前往郵筒收信，才發現郵筒整個被撞歪，所以報警調閱監視器處理，才發現肇事的洪姓男子，男子表示，當時起步後就車頭偏移撞上，目前等郵局提出相關賠償事宜。

據了解，原本第1座歪腰郵筒，是在2015年中山區郵筒遭蘇迪勒颱風侵襲，造成掉落招牌砸到郵筒，瞬間變成歪腰郵筒，在當時引起網友熱議，許多民眾紛紛前往排隊合照留念。

▲2015年蘇迪勒颱風侵台，招牌砸落郵筒受損變成「歪腰郵筒」，反成北市觀光景點。（圖／資料照）

當時原本中華郵政想要將「歪腰郵筒」汰換，但最後考量造型可愛又有民眾關注，所以打造成台北市另外一個景點，搬遷計畫也在一陣抗議聲浪中延緩。

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