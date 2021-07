「1張圖」屌打亞洲各國！台灣R值壓到0.5　台大教授：為何還有人說嘴

▲台大教授陳炳輝在臉書分享數據圖,最下方綠色線是台灣。(圖/翻攝自陳炳輝臉書/Ping-hei Chen)

實習記者高琳景/綜合報導

台灣施實三級防疫措施,在2個月內靠著民眾自律、業者配合,讓疫情逐漸趨緩、控制,這麼好的防疫成績,讓專家大讚,台灣根本是防疫資優生,質疑「不知道為何臺灣有一些人還要説嘴臺灣?」貼文曝光後,引發網友們熱議。

中研院院士、台大醫學院教授陳培哲的弟弟,台大教授陳炳輝昨(15)在臉書分享一張國外「Estimate of the effective reproduction rate(R) of COVID-19」數據圖,表示「應付這麼難處理的病毒,臺灣目前在亞洲各國(除了中國)應該是唯一把R值壓到0.5的國家。」

從數據圖可見,台灣自5月疫情爆發以來,靠著醫護、民眾等的努力,已讓R值逐漸下降逼近於0.5,而目前台灣的R值在亞太地區是最低的,且比中國還低。這麼好的防疫成績,讓陳炳輝教授感嘆道,「不知道為何台灣有一些人還要說嘴台灣?台灣應該是做很多事情才能如此。」

貼文曝光後,讓不少網友直呼「而且還不靠疫苗」、「我們連Delta都守得下來」、「成績有目共睹,但是我們還是不能鬆懈!台灣人加油」、「不見得都是政府功勞,民眾自律及配合也是重要原因」、「台灣不簡單,我以台灣為榮」。

據了解,R值是指「在無任何防疫作為下,感染者一個人平均可以傳給多少人。」而目前台灣的R值來到0.59,和照片上其他國相比也是最低的。該數據曝光後,《美的好朋友》、《Icu醫生陳志金》等粉絲專業也在臉書分享好消息。