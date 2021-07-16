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好市多「實用小本」不發了！婆媽嘆：損失好大　一問才知超多人愛用

▲▼好市多內湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲美式賣場好市多。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

好市多（Costco）因為商品種類多樣、價格優惠，雖然必須辦理會員才能入內消費，仍吸引大批民眾上門。一名網友在臉書分享，好市多以前都會給一本「會員優惠目錄」，最新一期不知道為何都沒有發，好奇「請問有人收到了新的嗎」，結果才知道，目錄已暫停發放，改為線上或APP查看，讓許多婆媽感到可惜。

女網友在臉書「好市多商品消費心得分享區」貼出一張照片，內容是一本寫著「2021會員護照」的Costco商品目錄，下方還印有「2021年5月17日到7月8日」、「替您省下超過8萬元」等字。原PO詢問「請問大家有收到了新的嗎，我沒收到」。

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▲▼好市多「這本」不再發了　婆媽全恐慌：損失好大。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲網友好奇，最新一期的商品優惠目錄沒有收到，一問才知道不發了。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

文章曝光後，吸引許多網友留言，有許多人碰上跟原PO一樣的問題，「我已經兩期沒收到了」、「我也沒有收到」、「我也在等很慢」、「這期，我也沒收到，只能看手機App」、「我喜歡紙本，可以知道喜歡的物品何時特價，會特別做註記」。

也有許多知情的網友解答，「問過客服，7月8日翻過去有QR，只能下載APP看優惠，但這樣無法像之前一樣，預知一個月的優惠，損失好大」、「問過櫃檯了，響應政府節約方案，之後就不印紙本了」、「客服說不發了，可以下載App看」。

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