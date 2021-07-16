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上公廁染疫？醫曝「1動作更危險」隔間病毒也炸過來　6招保命曝光

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／記者孫于珊攝）

▲蹲式馬桶竟是病毒傳播大地雷 。（圖／記者孫于珊攝）

記者劉維榛／綜合報導

5月高雄爆發餐廳群聚，2桌客人互不認識也坐不同包廂，不料相繼染疫，當時研判傳染源恐在廁所。如今北車地下街出現3例確診，不少民眾上公廁時也感到毛毛的，對此，重症專科醫師黃軒分享，病毒四大傳播途徑，尤其使用蹲式馬桶時，蹲得愈低病毒愈多。

日前本站報導《上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出病毒微粒》，醫師黃軒就已提醒，一項研究指出，在這些新冠確診者合併有胃腸道症狀的糞便樣本中，找到病毒的機率為48.1%；而另一項香港的調查發現，有一半左右的新冠確診者仍有病毒藏在糞便中，代表著在「沖馬桶」這個動作中，就有可能將病毒傳播出去。

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時隔近2個月，醫師黃軒今（16）日於粉專表示，最近看到一篇有趣研究，替大家消化內容後，接著分享四大病毒傳播途徑，如下：

隨地大小便的國家：COVID-19大量感染

研究人員認為，允許人民到處大小便的國家，與 COVID-19 之間的聯繫就是，患有腹瀉的、營養不良的、發育遲緩的、慢性疾病的，都容易透過「毫無遮攔的自然接觸污染糞屎傳播疾病」，使這些地區的人民，更容易受到COVID-19 感染。

糞屎噴沫：在空氣中傳播病毒

早在2020年 6月 29 日，北京就報告2起病例，這2人在使用社區的公共廁所後，受到 COVID-19病毒感染。

當水沖入馬桶，產生強烈的湍流，會迅速排出空氣，最大上升速度為5m／s。 這些可以將飛濺物和生物溶膠一起帶出馬桶，並導致馬桶周邊環境，大面積傳播。

因此，公廁馬桶內含COVID-19病毒的糞屎噴沫，不僅會污染周圍環境的表面，而且可能也會促進糞便裡面病原體在空氣中傳播，新冠肺炎大流行期間，蹲式馬桶更有高的糞屎病毒傳播風險，尤其是在人流擁擠的公廁地方。

▲蘭潭公廁整修 美麗又貼心的流動廁所遊人滿意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲上廁所蹲得越低，病毒恐越多 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蹲式馬桶：蹲下更危險

蹲式馬桶沖水時，水會從水箱中直速湧下，你的「新鮮」排泄物碰撞，產生飛濺物和氣溶膠，很容易被糞便和尿液污染，這樣子你可能直接吸入大量的飛沫病毒，還有其他周邊環境空氣，也很容易被人類糞便和尿液污染、病毒在空中盤旋舞動而不自知。

黃軒強調，蹲下來時，因鼻子更加靠近馬桶表面，你主要呼吸的空氣範圍，就是靠近開放式馬桶，直接位於底部排水管上方，尤其是冲水的時刻，使用者會吸入從排水管激起上升的飛沫和氣溶膠，周圍空氣中也增加了病毒飛沫的風險。

如果馬桶又連接到同一排水管，那麼其他廁所的沖水，帶有病毒的氣溶膠，就可能從排水管上升，又會到了另一間馬桶繼續傳播病毒了。

公廁內的幫凶：垃圾桶

你去公廁，你會看到放置開放式垃圾桶，收集用過的衛生紙或女性衛生用品，這樣是為了防止下水道堵塞。 但是在衛生紙內的冀屎，血液殘留，這些都是病菌的溫床，等等下次又有人冲水，有人丟衛生紙，大量的病菌又開始活躍和加入準備好傳播的行列了。

至於如何阻斷廁所傳染源，黃軒認為，改善公廁馬桶環境是關鍵，包括「所有公廁，都最好用有馬桶蓋的馬桶」、「保持通風是當前大流行中降低病毒傳播風險的有效方法」、「及時消毒清洗，垃圾桶也需要常常倒」、「馬桶設計改良，加上馬桶蓋和有U形阻止閥，以減少糞便病原體傳播」。

▲部分民眾因疫情感到焦慮，在家觸摸完物品也要噴酒精。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲上完公廁趕快洗手消毒很重要。（圖／記者許宥孺翻攝）

最後，如果民眾真的內急，只剩公厠內蹲式馬桶，怎麼辦呢？黃軒提醒「6步驟自保」：

1.先戴好口罩才能入內

2.全程大小便，不要拉下囗罩

3.大小便，站穩腳步，不要亂摸周邊物品

4.拉水後，肥皂洗手

5.出了公廁，繼續戴口罩，酒精消毒雙手，「雙手不要擦衣褲！雙手不要挖鼻孔！」

6.回家換洗新的衣物

►文章由《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》粉專授權，請勿擅自轉載！

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