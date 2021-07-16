全聯西門町店16日暫停營業！升級3道清消　全員接種疫苗+PCR陰性

▲全聯西門町店員工確診，今（16）日也暫停營業清消。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林育綾／台北報導

全聯西門町店傳出員工確診，業者表示，13日收到通知時已進行傾銷作業，不過為了讓消費者更安心，昨15日下午5點已閉店清消，今（16）日也暫停營業一日，採取三道程序進行高規格消毒及防疫措施，另目前匡列2名員工，而該店全體員工皆於7/5接種疫苗，7/14完成PCR篩檢全員陰性。

台北市政府在15日下午公布確診個案足跡，其中案15426是全聯西門町店的店員，在6日至8日有上班，6日、7日則到過萬華區廣州街某機車行。

▲北市15日公布新確診者足跡。（圖／北市府提供）



全聯表示，該員工7/8因丈夫不舒服隨即返家休息至今，後續7/13個案才被通知確診，當時台北市衛生局即通知門市進行SOP清消作業，同時匡列2位員工。而該店全部員工皆於7/5都已接種疫苗，7/14已完成PCR篩檢，全員皆是陰性。

業者也說明，門市接獲通知第一時間，已依照疫情指揮中心規範進行相關處置，即刻進行該門市高規格專專業食安級消毒作業，即SOP中還有第二道增用紫外燈室內殺菌，隔天再用第三道用漂白水進行全部賣場擦拭，採取高規格防疫措施，敬請消費者與附近居民安心。另為讓消費者更安心，該門市15日下午5點再次閉店進行SOP清消，今（16）日也會暫停營業一天。

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