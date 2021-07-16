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第一眼定生死！12星座「一見鍾情」愛你都是一瞬間

▲▼同居,愛情,夫妻,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲12星座一見鍾情指數。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

大家對於愛情都不同的見解，十二星座中有的人很容易一見鍾情，但是有的人屬於很慢熱，甚至永遠不可能發生一眼看上對方的狀況，《星座好朋友網站》分析，12星座對於一見鍾情的心境如何，一起來看看吧！

牡羊座：85%

牡羊座屬於火象星座，屬於獵豔一族，在一些場合中，覺得自己身高貴，認為對方想要征服的話，也得有一定的資本，要是真的沒有人願意搭理他們的時候，他們看到一般的女生也會主動去搭訕，這就是牡羊，也不知道是不是真心的，所以說牡羊座的男生一見鍾情的指數也是非常的高的。

金牛座：40%

金牛座的人屬於土象星座。其實金牛座的人他屬於那種人生要風雅、要享受，他可不想過著卑微的人生，所以如果你是一個有智慧的女生，或許你很聰明、有概念、想法，獨立的人格。

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首先，他覺得你不會黏他、不會增加他的負擔，再來，他覺得你是一個有趣的人，跟你在一起生活一定充滿樂趣，他就被你吸引了，這樣的人其實你說他一見鍾情難也不是那麼難，說他很難愛上一個人，也許是因為內心比較的死板，只要你有足夠的資本，我想金牛座的人也不會拒絕。

雙子座：100%

雙子座的人屬於風象星座，他們喜歡與自己差距不是很大的人，他覺得自己完全可以配得上你，覺得你很聰明，因為他雖然喜歡裝笨，其實他心裡覺得比他聰明的人不多，很可能講話幼稚，但事實上飽讀詩書，你要肚子裡有一點墨水，他就比較看得起，所以辣妹群當中，有一個看起來是飽讀詩書的，他會嚇一跳，雙子座愛上一個人很容易，所以會被認為比較花心。

巨蟹座：90%

巨蟹座的人屬於水象星座，某些很嗨的場合，容易陷入那個情境，很可能已經在幻想，今晚一定很浪漫，等一下我會帶他去哪裡看夜景，但要是這個女生沒有要跟他繼續，直接調頭就走的話，他可能會鬱悶半天，露出很可憐的眼神，其實太聽話的女生，也不會引起他們的注意，所以巨蟹座的男生，一般一見鍾情的概率滿高的。

獅子座：80%

獅子座的人屬於火象星座，自己本身生活態度很認真，做事情一定要求要成功，如果不成功他就不做了，一本正經的樣子的女生令他覺得很可愛，他覺得這樣的女生自己會把自己打理好，而且絕對不會亂來，樣樣都讓獅子座很放心，所以要是真的遇到在這樣的女生，獅子座的人呢會毫不猶豫的愛上，但很多時候獅子們還是滿謹慎的，很少會輕易的愛上一個人，但是愛上了就會全心全意的對一個人好。

處女座：92%

處女座的人屬於土象星座，種害羞型的、沒有企圖心的，很吸引他們，因為他是一個沒有安全感的星座，最討厭人家有目的的靠近他，所以你一有目的，他就絕對會防著你，你在漂亮、在有能力，都沒有用，給他安全感最重要，當然要說到一見鍾情的話，處女座的人還是處在前端的，指數很高，喜歡處女座的人，感情對他放大招吧。

天秤座：80%

天秤座的人屬於風象星座，性格裡有一種王者心態，總是很自信的認為現場最漂亮那個就要是我的，這不僅僅能夠展現出自己的魅力，也能夠讓自己獲得更多羨慕的目光，天秤座的人喜歡懂得展現女性魅力的女生，只要這樣的女生出現，那麼天秤座的就會一見鍾情，其他的情況下一般不會，所以他們理想的妻子類型，一定是非常賢惠、優雅的女生。

天蠍座：40%

天蠍座的人屬於水象星座，喜歡認真又出色華麗、低調的女孩，只要這樣的女生出現在他們的視野，一見鍾情的指數會非常高，這種反差很大的感覺，他們會覺得很特別，不由自主動心，只有這樣的女生，能突破天蠍心房把持不住，但是天蠍座真的很難輕易去愛一個人，因為他們內心缺乏安全感，一旦真的愛了，一定是抱著結婚的心態去和對方交往，因為他們比較屬於日久生情型的星座。

射手座：89%

射手座的人屬於火象星座，喜歡有能力的人，你做的很好、一切事情安排的很好，他反而會對你另眼相看，甚至漸漸的對你有種不一樣的感情，要是想要進一步發展的話，也會認真考慮，這一群裡面最有能力的，當然減少奮鬥30年也是不錯的。但是射手座的人在愛情裡會有點死板，他們不會把愛情看的那麼的美好，但是只要遇到了對的人，射手座的人會義無反顧，一見鍾情的指數一般，只要對方真的有吸引他們的地方，也不是沒有發展的可能。

魔羯座：50%

魔羯座的人屬於土象星座。魔羯座的人本來就很主動積極又友善的，也會讓人覺得安全很放心，而且一開始會用哥兒們的態度出現在喜歡的人的身邊，總是會讓魔羯座沒有被設計的感覺，通常只要魔羯遇到這樣的人的話，一定會一見鍾情的，但是魔羯座在十二星座當中，一見鍾情的指數還是比較低，所以要學會抓住機會，魔羯說不定會在短時間內愛上你哦，但是這個機率有點低，你可以試試看追求一下，勇敢的表白。

水瓶座：95%

水瓶座屬於風象星座。水瓶座他自己本身就會擺出一副萬人迷的樣子，而且他絕不主動，他是以靜制動，所以什麼事情他都看在眼裡，是很冷靜的，他抱著觀摩的心態。但是，有的時候確實他們很吸引人，總有人忍不住去看他們，碰及到他們眼神的時候，他也會自然的迴避很害羞，會覺得很有趣，他反而想你在想什麼。也許就會很和善，很紳士的跟你多聊幾句。你就有機會啦，一見鍾情的指數很高。

雙魚座：90%

雙魚座是屬於水象星座，在雙魚座的愛情觀裡面，他們會覺得一見鍾情這個事情也不是不可以的，因為只要這個人能夠合自己的眼睛，那麼一見鍾情也是非常的可以的，如果這個人還會放電的話，那麼機會大大的增加，雙魚座他們總是對於看過的人心心念念，他們很容易被迷惑，很難忘懷對方的倩影。只要這個人再次出現在他的面前，那麼雙魚座的人一定立馬就定住了這點你不用懷疑，雙魚座一定會對你一見鍾情。

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