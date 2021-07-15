陳水扁「血氧降到90%」臥床畫面曝！陳致中：以為頭暈是沒睡好

▲陳水扁血氧儀SPO2最低降到90%，後來回升到91%。（圖／翻攝陳水扁臉書）

記者閔文昱／綜合報導

71歲的前總統陳水扁因上次健康檢查出有腦波缺氧情況，14日上午到高雄長庚進行腦波檢查，血氧掉到90%，引發外界擔憂他的身體狀況。對此，兒子陳致中表示，父親原以為只是沒睡好、沒太在意，結果經檢查發現仍有缺氧狀況，至於怎麼治療，就交給醫生判斷。

陳水扁14日在臉書PO出照片表示，他在高雄長庚進行腦波檢查，血氧儀SPO2最低降到90%，後來回升到91%。醫療團隊主治醫師陳勝順認為，陳水扁白天也有缺氧情況，應加注意。對於外界關心，陳水扁也透露，醫療團隊會照顧好他的身體健康，請大家放心，「目前做好防疫抗疫最重要，大家都要平安幸福喔！」

▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳致中表示，之前檢查時，院方發現父親白天有腦波缺氧狀況，有先服藥改善，近日又發現出現昏眩情況，以為只是晚上沒睡好、沒有太在意，14日上午回高雄長庚追蹤，儀器數值大概是91%，有點缺氧狀況，怕對身體有不好影響，要怎麼治療，交由醫生討論處理。

陳水扁5月曾貼出測量呼吸中止症的照片。他的兒子陳致中曾表示，每小時呼吸中止超過30次就是重度，父親高達50幾次，屬於重度呼吸中止症，先前曾在北榮、中榮都有開刀改善，回高雄長庚也會定期檢查，如果沒治療，會造成腦部缺氧、心臟病或失智等問題。

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