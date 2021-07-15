基隆疫苗涵蓋率達21.3%　明起6集中施打站+25合約醫療院所開打

▲基隆疫苗涵蓋率達21.3%！明起6集中施打站，25醫療院所預約開打。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市65歲以上市民疫苗集中施打作業將在明（16日）告一段落，總計兩天下來的全市施打率，仍維持近8成高標，市長林右昌特別呼籲65歲以上的市民朋友把握時間，就近到施打站接種疫苗，至於64歲以下的市民朋友，自16日起就可以前往6處集中施打站以及25處合約醫療院所施打疫苗。

基隆市65歲以上市民疫苗施打作業自14日起展開，統計14、15日的列冊施打人數，共有118里的13462人，實際施打人數則有10735人，施打率為79.7%，累計全市已接種疫苗人數有78326人，疫苗涵蓋率已經達到21.3%。

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▲基隆市統計14、15日的列冊施打人數13462人，施打率為79.7%。（圖／基隆市政府提供，下同）

林右昌除感謝這7萬多位配合接種疫苗的市民朋友，也提醒接到通知單的65歲以上市民朋友，務必要把握16日最後一天的時間，就近到施打站接種疫苗。

林右昌表示，至於18歲至64歲的市民朋友，只要在7月15日以前完成上網預約，最快在16日開始就可以接受疫苗施打，除了基隆港務分公司、建德國中活動中心、市立體育館二樓、中山高中體育館、七堵火車站、碇祥里民活動中心等6處集中施打站，還有25處合約醫療院所，提供市民朋友更多的選擇。

基隆市政府考量64歲以下的市民朋友平日上班的需求，特別開放晚上與假日時段供預約，詳細的施打點以及預約時段，只要登入預約系統後即可查詢。

▲基隆25間合約醫療院所。

▲基隆集中施打站。

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