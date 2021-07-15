屏東男無力處理母後事　警發動善心人士捐款度難關

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝聯絡民間善心友人捐款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

以打工維生的獅子鄉童姓鄉民，3年來為照顧中風母親及醫療費用，所剩無幾，母親日前過世，無法負擔喪葬等費，四處求助，枋寮警分局員警獲悉，發動地方善心人士捐款，共募得2萬1000，幫他暫時度過難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝近日經由獅子鄉民代表蔡特文得知，獅子鄉有一名44歲原民童姓男子，其88歲的母親於3年前中風，從那時起便一直臥病在床，由他獨自照護母親起居生活，近日不幸撒手人寰。

經了解，童男目前以做工維生，一個月薪水支應水、電等雜費之後所剩無幾，母親過世前醫療、照護費用十分龐大，讓他一直以來生活都相當拮据，母過世後更是雪上加霜，無法負擔其母親之喪葬費用而四處求助。

藍所長獲悉後，聯絡民間善心友人蘇清波、許展榮、鄭再松、鄭皓汶、江宏偉、戴昆財、戴奎浚、黃慶春、藍雪琴、王人偉，共同捐助新臺幣2萬1000元，並於東海派出所內親自交給童男，盼微薄的捐助他暫緩生活所需經費，幫助其處理母親喪葬費用事宜，度過眼前難關。

分局長簡彥匡表示，東海派出所不僅發揮人民保母的大愛精神，在疫情嚴峻當下，仍對於弱勢家庭主動聯絡善心人士解決困難，足資同仁表率，殊值嘉勉。

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