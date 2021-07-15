帶久病妻雙雙在家上吊　太太死了他獨活...子女幫求情獲緩起訴

▲邱姓老翁因長期照顧罹患糖尿病等多疾病太太，深感俱疲想一起結束生命，太太經搶救無效他卻存活。（示意圖非當事人／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台灣長照悲歌似乎已成常態！新北1名79歲邱姓老翁因長期照顧罹患糖尿病等多種疾病的髮妻，長年身心俱疲予生活痛苦，因而憂鬱成病。他決定與妻子在家上吊輕生，兒子發現緊急將人送醫，經搶救後老翁存活但妻子仍回天乏術。老翁的子女表示不願追究，士林地檢署偵結後依加工自殺罪予以緩起訴。

令人揪心！老翁在今年2月中上午10許時，在新北市住家與妻子想結束痛苦生活，由邱老翁先行幫助妻子在家中廁所大門綁好上吊的繩索後，由妻子自行先將繩索套上脖頸後上吊，同時，老翁也在主臥室廁所以繩索上吊。

住隔壁的兒子同日11時許進入屋內，驚覺父母輕生，緊急將2人送往醫院救治。老翁經醫師救治存活，但妻子卻因救治無效而因窒息死亡，案經檢察官相驗後簽分偵辦。

老翁於警詢時、偵查中坦承不諱，檢察官勘驗死者太太病歷資料、遺囑等資料，認邱姓老翁犯下幫助他人使之自殺罪，但審酌他的子女均表示不願追究，另參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，處分緩起訴1年，以勵自新。

綠茶抗菌濃縮洗衣精4000g x4瓶，原價699元、特價490元

老闆說火災是誤傳！傳道士死前4分13秒影像曝：跑了罰錢不跑會死

彰化市地標防疫旅館惡火奪4命 喬友大樓淪「鬼屋」21年黑歷史曝

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995