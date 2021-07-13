密錄器藏椅子對準女學生裙底　北市貴族學校班導竟是偷拍狼！

▲北市貴族學校韓姓班導在教室裝密錄器，將女學生裙底、大腿全偷拍。（示意圖非當事人／翻攝pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市貴族中學驚爆導師公然在教室放密錄器偷拍，女學生發現密錄器燈光後將密錄器帶走並告知父母，家長發現老師竟是偷拍狼報警處理，但拍到的2名女學生，1人並未被拍到裙底風光，另1人則是全都被錄下。韓姓男師偵查時坦承犯罪，士林地檢署日前偵結，依妨害秘密罪向法院聲請簡易判決。

韓姓男老師現年57歲，擔任北市某貴族中學導師，從去年10月起至同年12月7日止，利用周一上午有安排考試的課堂，在教室前方椅子放置具錄影功能的密錄器，鏡頭則是朝學生課桌椅方向、攝錄班上坐在教室前方女學生的裙底與大腿的隱私部位。

班上女學生無意間發現教室沒有用到的椅子上有閃爍的紅燈，進一步拿起來看發現是針孔密錄器，便將密錄器拿回家給父母看，家長一查發現有2部裙底偷拍的影片，其中一部明顯拍到學生臉部，另一部未拍到臉部，家長氣得告訴校方。

父母獲悉後相當氣憤，到警察局對韓姓老師提出告訴，警方在當天晚上就傳喚韓男到案，韓初步坦承犯行，但僅坦承偷拍1次，警方也查扣他的手機進行鑑識。

偵查時韓男坦承不諱，檢察官經勘驗竊錄影像及學校緊急處理事件紀錄，偵查終結後認定他涉犯妨害秘密罪，向法院聲請簡易判決，建請加重其刑。

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