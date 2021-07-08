正義男PO「電燒倉鼠」流血片　動保處將他送辦...一關鍵脫罪

▲北市李男在臉書發布一段「電燒倉鼠」畫面，遭動物處函送偵辦。（示意圖／台北市動保處提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市李姓男子在臉書社團「鼠寶向前衝2.0-鼠鼠救援」刊登一隻倉鼠遭固定於架上，並遭2根細長的器具電擊且冒出火花，最後倉鼠遭重擊流血死亡的影像，遭北市動物保護處依違反動物保護法函送偵辦，李男應訊時供稱「我只是翻拍別人傳的影像，我很愛動物的」，檢察官調查認定，他的動機是想追出何人所為，予不起訴。

不起訴指出，李男在今年2月某日在社群軟體FACEBOOK社團「鼠寶向前衝2.0鼠鼠救援、認養、送養、知識交流平台」，刊登「電燒倉鼠」影像，畫面指出一鼠固定在架上遭兩根細長器具電擊，最後遭重擊流血死亡。

對此，北市動保處認為他散布傷害、虐待動物的影像供人上網觀賞，已違反動保法，並將他函送偵辦。

李男偵訊時辯稱他沒有惡意，自己是很愛動物的人，只是看到影片所以才將它翻拍下來，PO在社團，並憤慨認為怎麼會有人竟然會做這種事，對此才將影像刊登在社團上，只是為了想讓更多人關注這件事，目的是希望釐清何人所為，沒有意識到這樣是散布虐待動物影片。

由於他有在貼文中指出「天啊...太殘忍了」等語，檢察官認為，李男就是不認同這支影片內容才發布，他的說詞並非無據，因無法排除李是出於公益用途而刊登，難以依動保法認定有罪，犯嫌不足，予以不起訴處分。

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