「飛躍的羚羊」紀政撞倒重機挨告　「並非故意」獲不起訴

▲曾獲奧運獎牌、被國際媒體稱為「飛躍的羚羊」的紀政，撞倒重機遭提告毀損。（圖／翻攝自Facebook／紀政的心坎裡）

記者黃宥寧／台北報導

被國際媒體稱為「飛躍的羚羊」、「黃色閃電」的紀政，今年在北投公有停車場倒車不慎撞到1台重型機車，遭李姓車主提告毀損，士林地檢署調閱監視器認為紀政並非故意，犯罪嫌疑不足，偵結予以不起訴處分。

77歲的紀政，在1962年紀政參加第17屆省運會，當時她更連破4項全國紀錄，卻在1970年在第6屆亞運400公尺決賽中因腿傷退出比賽，最後因傷勢嚴重、加上開刀結果不理想，28歲時宣布從選手身分退役。

今年4月29日，紀政在台北市北投區一處地下停車場倒車時，不慎擦撞後方李姓男子的重機，重機往左側倒，車殼多處刮傷，李男提告毀損。

紀政警詢時否認故意毀損，辯稱她當時未保持安全距離，故不慎撞到李男的機車，並非故意。檢警調閱停車場監視器，認紀政非故意撞擊李男車輛；若基於毀損犯意而為，李男的機車不會僅有輕微毀損。

對此，檢方指出，在刑法第354條毀損器物罪須主觀上故意，紀政的行為並非故意，犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

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