LIVE／新北+2「社區廣篩18.5萬人奏效」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。新北市今天僅新增2例，市長侯友宜召開防疫記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

新北市疫情趨緩，侯友宜15日上午受訪時表示，新北市透過強力篩檢、精準疫調、設置熱區防疫中心，有效控制疫情，社區篩檢扮演一個非常重要關鍵角色，「這段時間共篩了18萬5千人，找到無症狀確診者共有1228人，陽性率0.7%，用這個方式讓隱形傳播鏈能夠阻斷，有效地把疫情控制到像昨天零新增確診個案，顯見社區廣篩是非常有效果的。」

指揮中心15日表示，個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,707,362例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,690,141例排除)，其中15,346例確診。2020年起累計759例COVID-19死亡病例，其中751例本土，個案居住縣市分布為新北市377例、台北市288例、基隆市26例、桃園市22例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）