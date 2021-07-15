快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了　謝長廷吐對台恨鐵不成鋼的期許

▲謝長廷送別AZ疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

日本捐贈我國的97萬劑AZ疫苗於今（15）日下午抵台。駐日代表謝長廷親自到機場送行疫苗，隔著窗戶揮揮手，誠摯感謝日本，看著飛機消失在雲層，陽光灑下，祈禱所求悉如願。

日本贈台AZ疫苗已於日本起飛，謝長廷表示，一樣是多雲陰天，但場景稍有改變，機坪上有多輛飛機，除了台灣，還有飛往印尼或其他地方的，因奧運管制不能下到機坪，只能從窗戶揮手，稍早在二樓遇見正副機長，有向他們致謝。最特別的是，裝載時天空露出陽光，有撥雲見日的喜悅。

對於日本捐贈疫苗，謝長廷除了誠摯的感謝外，更祈望疫情早日平息，東京奧運順利成功，我們也會全力支持。此外，他也說，台灣歷經三次的疫苗支援，除了祈求故鄉平安，也多了報恩的志氣，還有一點恨鐵不成鋼的期許：

一、台灣要發展自國的疫苗產業，不能長遠求助於人，老是做受援國。

二、台灣有足夠疫苗的一天，也要支援其他弱勢國家，做一個受人尊敬的援助國。

三、我們要和日本一起分擔亞太救災救難的責任，把善的循環擴散到世界，要讓日本這次對台灣的救援，成為教材和美談。

謝長廷認為，國產疫苗盼安全是必要條件，政府支持及採購國產疫苗，必須公平透明，這應該是人民的期待，也是政府的責任，而監督落實則為在野政黨及媒體的權責，更是防止權力腐化的必要設計，人民也要支持，但沒有根據就指控圖利炒股或配合對岸做毁滅式的攻擊，容易混淆焦點，造成社會分裂，也阻礙正常政治監督和民主發展，必須嚴正拒絕，台灣才有未來。