　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了　謝長廷吐對台恨鐵不成鋼的期許

▲▼謝長廷送別AZ疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷送別AZ疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

日本捐贈我國的97萬劑AZ疫苗於今（15）日下午抵台。駐日代表謝長廷親自到機場送行疫苗，隔著窗戶揮揮手，誠摯感謝日本，看著飛機消失在雲層，陽光灑下，祈禱所求悉如願。

日本贈台AZ疫苗已於日本起飛，謝長廷表示，一樣是多雲陰天，但場景稍有改變，機坪上有多輛飛機，除了台灣，還有飛往印尼或其他地方的，因奧運管制不能下到機坪，只能從窗戶揮手，稍早在二樓遇見正副機長，有向他們致謝。最特別的是，裝載時天空露出陽光，有撥雲見日的喜悅。

對於日本捐贈疫苗，謝長廷除了誠摯的感謝外，更祈望疫情早日平息，東京奧運順利成功，我們也會全力支持。此外，他也說，台灣歷經三次的疫苗支援，除了祈求故鄉平安，也多了報恩的志氣，還有一點恨鐵不成鋼的期許：

一、台灣要發展自國的疫苗產業，不能長遠求助於人，老是做受援國。
二、台灣有足夠疫苗的一天，也要支援其他弱勢國家，做一個受人尊敬的援助國。
三、我們要和日本一起分擔亞太救災救難的責任，把善的循環擴散到世界，要讓日本這次對台灣的救援，成為教材和美談。

謝長廷認為，國產疫苗盼安全是必要條件，政府支持及採購國產疫苗，必須公平透明，這應該是人民的期待，也是政府的責任，而監督落實則為在野政黨及媒體的權責，更是防止權力腐化的必要設計，人民也要支持，但沒有根據就指控圖利炒股或配合對岸做毁滅式的攻擊，容易混淆焦點，造成社會分裂，也阻礙正常政治監督和民主發展，必須嚴正拒絕，台灣才有未來。

▲▼謝長廷送別AZ疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲▼謝長廷送別AZ疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲▼謝長廷送別AZ疫苗。（圖／翻攝謝長廷臉書）

ET快訊
7／26有望降級？指揮中心提「2大觀察關鍵」：會影響整體評估
快訊／指揮中心公布3架次班機「總到貨疫苗數」
今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！
北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過1
快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」　另增6死
LIVE／「AZ+莫德納混打」試驗中！　指揮中心最新說明
快訊／連2天到內湖IKEA！確診足跡曝　Costco、全聯都
江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他批：為自己前途不顧地方死活
家門外就有釣場「神秘洞孔曝光」！當地人：一次釣40多尾鰻魚
快訊／8縣市大雨特報！這「3縣市」雨最猛　1圖看懂降雨熱區
快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了！　畫面曝光
新北市花66天「385人確診→清零」！　鄉民讚侯友宜太優秀：

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過10小時

美國軍機30分鐘快閃松機任務曝光　屬美國特戰行動機

非六都65歲以上疫苗接種率　倒數5名都是藍營執政縣市

連續2天到內湖IKEA！北市公布1確診足跡　Costco、全聯都去過

200萬劑疫苗抵台　陳時中、蘇貞昌先後赴桃園機場迎接

江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他：只為自己前途不顧地方死活

亮紅燈別去！北市迎微解封假日人潮　陽明公園、士林官邸10景點警示上線

快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了　謝長廷吐對台恨鐵不成鋼的期許

高虹安爆羅秉成讓鴻海炸鍋　民進黨團：有疑問回去問郭台銘

國產疫苗受測者可打AZ、莫德納嗎？　王鴻薇：只有陳建仁知道

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過10小時

美國軍機30分鐘快閃松機任務曝光　屬美國特戰行動機

非六都65歲以上疫苗接種率　倒數5名都是藍營執政縣市

連續2天到內湖IKEA！北市公布1確診足跡　Costco、全聯都去過

200萬劑疫苗抵台　陳時中、蘇貞昌先後赴桃園機場迎接

江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他：只為自己前途不顧地方死活

亮紅燈別去！北市迎微解封假日人潮　陽明公園、士林官邸10景點警示上線

快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了　謝長廷吐對台恨鐵不成鋼的期許

高虹安爆羅秉成讓鴻海炸鍋　民進黨團：有疑問回去問郭台銘

國產疫苗受測者可打AZ、莫德納嗎？　王鴻薇：只有陳建仁知道

第三輪疫苗登記「732萬人完成」　412萬只願打莫德納

《全明星》混血女神「凸肚照」瘋傳！網驚：懷孕了？　5藝人全嚇瘋

7／26有望降級？陳宗彥提「2大觀察關鍵」：會影響整體評估

東奧男足巴西38歲傳奇坐鎮、西班牙有歐國盃悍將　日本梅西拚金

澳洲城市發布「貓宵禁」！寵物貓須24小時關在家　最高罰1.3萬

快訊／陳時中趕赴機場　指揮中心公布3架次班機「總到貨疫苗數」

被批疫苗覆蓋率倒數、庫存一大堆　新竹縣2理由喊冤：數字早動了

宋江與《性／生活》男主撩妹穿搭術！「這牌」皮衣＋衛衣輕鬆帥翻

韓升四級「健身房音樂也限速」！SHINee、BLACKPINK歌太快禁播

台股重返萬八創歷史新高！電金傳齊揚　指數大漲188點收18034點

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

BNT談妥前「行政院1句」台積電、鴻海炸鍋

北市證實！內湖IKEA、Costco有確診足跡

快訊／侯友宜宣布：「中和不再是熱區」

蔡壁如揭疫苗排序亂象　「這族群」不斷被插隊

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％

謝龍介提議發5000消費券　政院：還不是討論振興的時候

726解封？衛福部提但書：出現確診個案的緊急應變措施

柯文哲穩坐2024總統位？他點「2關鍵」可拿6百萬票

高虹安爆BNT簽約過程　羅秉成一要求讓人灰心

德國議員貼文證實！大陸曾擋BNT　謝志偉：言必由「中」實在過分

林濁水10字評蔡政府疫苗政策之亂

更多熱門

相關新聞

莫德納還有66%沒打！專家點名這縣市：等過期？

莫德納還有66%沒打！專家點名這縣市：等過期？

新冠疫苗到貨量增加，政府開始力拼疫苗覆蓋率，希望達到蔡英文總統訂下「7月底覆蓋率達25%」的目標，不過毒理學專家招名威教授提到，南投縣疫苗覆蓋率只達11.08%，「而且莫德納還有66%、AZ有6%尚未施打」，「在等疫苗過期還是等BNT？」

「混打疫苗是危險趨勢」挨轟　WHO專家澄清了

「混打疫苗是危險趨勢」挨轟　WHO專家澄清了

單選AZ者暴增19倍！指揮中心：計算錯誤

單選AZ者暴增19倍！指揮中心：計算錯誤

泰國考慮限制疫苗出口　影響台灣

泰國考慮限制疫苗出口　影響台灣

明天抵台！日本贈送97萬劑AZ效期曝光　前置作業照搶先看　

明天抵台！日本贈送97萬劑AZ效期曝光　前置作業照搶先看　

關鍵字：

謝長廷AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

點名這3類人選莫德納　台大醫揭和AZ對決關鍵

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面