日本第三波贈台97萬劑AZ最新進度曝　謝長廷：第三次心情比較放鬆

▲謝長廷14日下午在臉書上傳日贈台第三波AZ疫苗相關作業流程畫面。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷，下同）



記者蘇晏男／台北報導

日本外務大臣茂木敏充13日宣布第三波贈台AZ疫苗，實際數量為97萬4680劑。對此，駐日代表謝長廷14日下午在臉書表示第三批AZ疫苗檢驗已順利完成，並上傳幾張作業畫面圖。

「因為是第三次，心情比較放鬆，」謝長廷說，記得第一次情況危急、時間緊迫，救人命的疫苗如果發生搶奪、衝撞或其他事故，影響非同小可，所以戰戰兢兢，提心吊膽，一直到最後日航飛機起飛，又聽說也有軍機起飛，嚴密警戒，保護日本航機的安全，才放下心來。現在回想，寧願相信那只是自己過度解讀的虛驚罷了。

另外，謝長廷也列出第三批AZ疫苗的相關資訊，包括：數量共計97萬4680劑、有效日期至10月10日止，生產地為日本，世界衛生組織（WHO）於2月15日授權緊急使用，日本則是到5月21日授權緊急使用，至於WHO緊急使用清單（EUL）則是在7月9日。

對於日本三度贈台疫苗，外交部13日表示，台日友誼堅毅不移，外交部再次感謝自由民主夥伴的溫暖協助及鼎力支持，我方願與日本心手相連、一起加油，為根除病毒共同奮戰。台灣衷心祝福日本戰勝疫情挑戰，並祝福即將舉辦的東京奧運會順利成功、台日雙方情誼地久天長。

外交部也說，台灣與日本共享自由、民主等基本價值，互為重要夥伴及珍貴友人，在需要時候，彼此馳援，友誼難能可貴。我國將在此堅實基礎上繼續深化台日友誼，並促進雙方合作夥伴關係在穩定中不斷發展。