亮紅燈別去！北市迎微解封假日人潮　陽明公園、士林官邸10景點警示上線

▲台北旅遊人潮警示燈號系統。（圖／翻攝自台北市觀傳局網頁，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府2月為因應當時疫情和過年出遊人潮，建置「台北旅遊警示燈號」，由現場人員進行人潮回報，提供民眾出遊做參考，不過春節過後悄悄下架；台北市觀傳局6月優化「台北旅遊警示燈號」系統，面對即將迎來微解封人潮，提供北市10處熱門景點人流燈號，一樣以紅黃綠3種燈號方便民眾做參考。

台北市觀傳局接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，2020年4月推出景點即時影像系統，讓民眾能即時掌握景點現場人流狀況，並於2021年2月10日推出「台北旅遊警示燈號」，由景點現場人員進行人潮回報，提供民眾出遊參考。

為提供民眾更即時精確的人流資訊，台北市觀傳局指出，已與電信業者合作，在6月優化「台北旅遊警示燈號」系統，經多月電信訊號測試計算出景點範圍人潮平均值，並以「自動化」方式識別，提供10處北市熱門景點人流燈號，並以紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」、綠燈「人潮正常」3種不同燈號提供民眾參考。

台北市觀傳局提及，系統建置及維護費用共約120萬元，整個系統開發流程，包括前期規劃、招標、建置、測試、上線等共花費約4個月，直至6月中旬左右完成，以台北市較熱門的10個開放式景點為主，未來會持續提供服務。

被問到未來是否會增加更多景點？台北市觀傳局回應，會視需求進行後續規劃。