18歲↑可打疫苗！澎湖人預約電話打不通　衝衛生所排隊爆恐怖群聚

記者吳奕靖、陳羿妏／澎湖報導

澎湖縣率先全國，開放澎湖縣18歲以上民眾，以及第九類19歲至64歲、罕見疾病與重大傷病者，可預約施打疫苗，14日起先開放二、三級離島預約，今（15日）起則開放全境預約，稍早上午11時，4000劑疫苗全數預約額滿。不過，今日預約過程卻引發澎湖人不滿！





▲澎湖開放18歲以上民眾施打疫苗，預約過程卻引發民怨，排隊亂象引爆群聚。（圖／民眾提供，下同）

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此次澎湖縣疫苗擴大施打，原訂是採電話預約，不料，卻有部分地區的衛生所疑似臨時更改規則，採現場排隊，民眾聞訊，趕緊衝到衛生所排隊，造成群聚亂象，警方見狀也派員前往疏散人潮。

一名女子受訪表示，她從早上7點多就開始打電話，打了1小時又10分鐘，但衛生所電話根本打不通，到現場查看，想說排隊，卻也無法預約。另一名男子則氣憤表示，沒有一支衛生所電話打得通，根本就騙人的，「打半天是當大家都不用做生意是嗎？」

▲女子特地前往現場查看，但也無法預約。

▲男子嘗試打了好幾間衛生所電話，但仍是接不通的狀態。

然而，衛生所的跑馬燈仍顯示「新冠肺炎疫苗，不接受現場預約，請電話預約」。衛生局長蕭靜蓉前往衛生所也說，「此次疫苗施打，主要還是以電話預約為主，希望不要因現場登記造成群聚，請鄉親諒解」。

▲▼衛生所跑馬燈顯示「採電話方式預約打疫苗」，衛生局長蕭靜蓉（下）前往衛生所，呼籲用電話預約。

稍早，縣長賴峰偉發文指出，4000劑疫苗在15日上午11時，已預約額滿，若尚未完成預約者，請不用擔心，可至「公費疫苗預約平台」進行登記預約，中央每週配發一次疫苗，仍能順利完成疫苗接種。

貼文曝光後，引發網友不滿，紛紛留言表示「咦？不是只能電話預約嗎？現場排隊卻登記到是怎麼回事？這樣不是群聚嗎？看到人排隊，就擺好桌子開始登記，那按照遊戲規則打電話預約的不就傻子？」「這4000劑疫苗是特權疫苗嗎？還是在逞罰乖乖聽從指示的民眾？現階段的目標年齡層施打率的問題依然存在，縣政府的解決方案為何？」「九點兩分電話打入就跟我說已經額滿，十一點哪來的？名額根本就沒給聽話電話預約的吧？」「8:03打進去說沒有了直接被掛電話，請問四千劑是昨晚就預約完成了嗎？還是根本就是黑箱作業內定的？」

▼網友留言質疑，疫苗預約電話打不通，名額已滿，質疑有黑箱作業、內定嫌疑。