約女友人吃飯車被老爸開走　他換「雙門敞篷」結局好心動

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友15日在臉書「爆廢公社二館」PO文，表示某一次和女性朋友約吃飯，車子又剛好被爸爸開走，只好詢問女生「我開貨車可以嗎？」沒想到對方完全不嫌棄。這篇文章意外引起網友熱議，大家紛紛留言開玩笑稱原PO開的是雙門敞篷車，「雙門小跑車」、「後面鋪個紙箱，就可以躺在上面看夜景」。

▲原PO擔心開貨車赴約會讓女性朋友感到不舒服，結果對方完全不嫌棄。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，有一次約一名女性朋友聚餐，但爸爸毫無預警把他的車開走了，考量到一般人都會打理得乾乾淨淨赴約，覺得不太好意思開工作用的貨車前往，於是先詢問女方「我開貨車可以嗎？」沒想到女方完全不嫌棄，讓他很心動。

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這篇文章公開大約1個小時，就吸引超過700名網友按讚，大家還紛紛留言調侃原PO的小貨車，「雙門敞篷車」、「藍色雙門小跑車」、「後面鋪個紙箱，就可以躺在上面看夜景」。

還有許多網友分享個人經驗，「我也有過2年休旅車變18年小轎車，女生也接受」、「我第一次跟老婆約會也是用貨車」、「比我好，以前女友問我有沒有車，我說『有腳踏車掛兩個火箭筒，可以嗎？』，她毫不猶豫跟我說『好，走吧』，現在我們結婚了，腳踏車也保存到現在，有16年了」。