「妹妹對不起」憶21年前遭詐8千元　苦主：當時的詐騙好有禮貌

記者黃翊婷／綜合報導

一句「妹妹，對不起了」讓她記了整整21年。一名女網友11日在臉書「爆廢公社二館」分享21年前遭詐騙的經驗，當時還是高中生的她想購買市價大約2萬元的高檔手機，結果被騙匯款8000元，一度急到在郵局前哭出來，沒想到對方竟然道歉認錯，說「妹妹，對不起了」，雖然當下真的很難過，但如今回想起來，反而覺得很不可思議，「覺得20幾年前的詐騙好有禮貌。」

▲原PO高中時想買的Nokia 8810，在當年號稱是「身分象徵的神機」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

原PO提到，21年前才就讀高中，打工一個月薪水約1萬6000元，那時候很想買一支很高檔的手機，印象中應該是Nokia 8810，市價大約2萬元左右，某日在夾報看到有人在賣二手手機，剛好就是她想要的型號，而且只要5000元，於是立刻打電話詢問，「對方說要先匯款，我說為什麼不能當面交易，他說他會開車到我附近的郵局等我匯款，再拿給我。」

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原PO當時沒有多想，雙方討論了一下，對方才鬆口同意交易並降價至4000元，於是她一邊講電話一邊到郵局操作ATM，「他說在我附近200公尺左右有一輛白色轎車，我左看右看，還真有一輛」，然而，郵局附近其實有好幾輛白色轎車。

▲原PO依照指示匯款，賣家卻一直聲稱沒有收到錢。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

不過，原PO匯款之後，賣家卻說沒有收到錢，甚至反過來安慰她可能是帳號輸入錯誤，願意再虧一半只賣2000元，她信以為真又匯了2000元，沒想到對方故技重施，前前後後一共騙走8000元。原PO說，「我在郵局前面急哭了，打電話給他說自己不想買了，拜託他把錢還給我。最後他知道我不可能再匯款給他了，還說『妹妹，對不起了』。」

原PO半開玩笑地說，當時真的很難過，還一直哭，如今回想起來，「覺得20幾年前的詐騙好有禮貌」，騙人還會說對不起，「在人海茫茫中，不知道他還活著嗎？不知道他能不能看到我的文？」

有趣的是，這篇文章公開後，意外釣出許多有同樣經驗的受害者，並紛紛留言表示，「我發生過一模一樣的事，也是同一款手機，對方也是很有禮貌跟我道歉。天啊！我們當年是遇到同一組人嗎？」、「學生時代跟同學一起被這種報紙上的騙過，對方跟我說了一句，『小妹妹，天下沒有白吃的午餐，以後不要再被騙了好嗎？』我永生難忘」。