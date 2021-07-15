快訊／東奧倒數8天！台灣團134人下週一出發　66選手拚18運動獎牌

▲中華奧運代表團。（圖／曾梓倩製作）

記者徐政璿／台北報導

距離東京奧運開幕倒數8天，我國2020東奧運代表團蓄勢待發，在參賽資格方面，有66位選手將爭取18個運動種類的獎牌。先遣人員已於昨（14）日出發，處理賽會註冊等工作，最大團共有134人則在7月19日自國家運動訓練中心出發，全程搭乘專車、高鐵包艙抵達松山機場，再搭乘華航包機前往日本東京。

奧林匹克運動會為全世界最高層級且舉辦規模最大之綜合性競技賽會，組團參賽為政府施政重點之一。本屆奧運將於7月23日至8月8日在日本東京舉行，台灣共有18個運動種類、66名選手取得參賽資格，男、女選手各為33名，符合國際奧會性別平等精神。

此外，我國傳統參賽強項舉重、射箭、跆拳道及桌球等運動種類，一如以往取得參賽資格外，空手道及輕艇則是首次取得奧運參賽資格；除了含棒球參賽的2008年北京奧運之外，本屆奧運參賽人數超越歷屆，顯示奧運培訓具有一定成效，並以超越上屆2016年里約奧運獎牌總數作為本屆參賽的目標。

教育部體育署指出，代表團各隊已整備就緒，配合東京奧運籌委會公布防疫政策與各競賽期程兩項原則，將分為5批陸續出發，先遣人員已於昨（14）日出發，處理賽會註冊等工作；最大團共有134人則在7月19日自國家運動訓練中心出發，全程搭乘專車、高鐵包艙抵達松山機場，再搭乘華航包機前往日本東京。

在團隊整備上，教育部體育署已組成東京端與本地兩端的決策應變小組，提供選手在行政及醫護後勤上最完整與即時的支持；為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，體育署除了為國手備足充分防疫物資及裝備。

此次特別聘請2名防疫協調官、4名醫師、11名運動防護員、8名物理治療師，組成醫護團隊隨行，給予醫療支持，並即時掌握當地疫情狀況與大會防疫資訊，除了全力支援教練及選手的參賽需求，也會以最高防疫規格，保護每一位代表團成員，協助選手爭取奧運佳績。

我國各類代表隊選手們都已蓄勢待發，將在東京奧運賽場上全力以赴，展現出最好的競技實力爭取佳績。希望國人在奧運會期間一起為臺灣國手加油打氣，並祝福代表隊創造超越歷屆最佳成績。

▼東奧整備情形。（圖／教育部提供）

