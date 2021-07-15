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江啟臣揪4縣市買BNT　疫苗存量率曝光！台東喊卡不跟進

▲▼防疫我+1，感謝台北市計程車隊協助防疫及運動，國民黨在主席江啟臣及多位黨籍立委陪同下，捐贈1800個防疫面罩及10000個口罩。防疫物資由台北市計程車客運商業同業公會理事長梁平良代表接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣在14日中常會上，宣布將聯合南投、雲林、花蓮與台東等4縣市，共同申請購買500萬劑BNT疫苗。不過，台東縣府副縣長王志輝表示，下半年需求已滿足，無購買疫苗急迫性；同時，對照統計至14日上午10時，各縣市疫苗庫存率最高前三名，即是南投、台東與花蓮。

江啟臣在國民黨中常會上宣布，雲林、南投、花蓮、台東這四縣市要，要循鴻海、台積電的模式，自購疫苗共500萬劑BNT。不過，台東縣副縣長王志輝在疫情記者會上則表示，「台灣下半年疫苗看起來能正常施打，台東需求也能夠被滿足，縣府暫無購買疫苗的急迫性」。

王志輝說，中央近期宣布不同意地方政府採購疫苗，加上民間企業鴻海、台積電1000萬劑與慈濟500萬劑，都順利作業，因此縣府評估台灣下半年疫苗看起來可以正常施打。

對於台東的疫苗狀況，他表示，21萬人口所需求的疫苗數看起來也能被滿足，縣府對於疫苗採購上暫時沒有急迫性，因此重點放在中央撥補的疫苗，協助縣民完成接種。同時，根據指揮中心截至14日上午10時更新的資料顯示，各縣市疫苗庫存率最高的前三名，正是南投、台東與花蓮。

針對江啟臣找4縣市一起買疫苗，民進黨立委劉世芳表示，這件事情恐怕不如大家想像，只是要購買疫苗那麼簡單，其中可能牽涉到國民黨內部黨主席選舉的事實，民進黨團認為非常不妥，疫苗是攸關全民健康的國家戰略物資，千萬不要變成黨內選舉操作的一部分。

民進黨立委羅致政則呼籲，江啟臣不要再帶著部分的藍營縣市首長「繼續亂下去了」，今天是全國疫苗大規模施打的第二天，縣市首長應該忙著全力準備大規模施打的相關議題，不論是預約、施打都需要地方首長專心處理，可是看到國民黨在江啟臣的帶領下，完全背離全民的共同期待。

羅致政指出，許多國際大廠都不斷對外表示，廠商只跟中央政府打交道、只會跟中央政府洽談相關採購事宜，因為採購疫苗涉及相當多豁免責任、法律賠償等問題，而這些東西都只有中央政府有權利，「既然大廠都表示只跟中央政府打交道，國民黨到底還要亂什麼」。

國民黨4縣市疫苗存量（統計至14日上午10時）：

雲林縣：
累計配給新冠疫苗
AZ-53,500；Moderna-67,200

剩餘量
AZ-3,140；Moderna-3,124

南投縣：

累計配給新冠疫苗
AZ-49,700；Moderna-53,640

剩餘量：
AZ-2,550；Moderna-1,119

花蓮縣：

累計配給新冠疫苗
AZ-36,070；Moderna-46,790

剩餘量：
AZ-4,970；Moderna-2,906

台東縣：

累計配給新冠疫苗
AZ-19,930；Moderna-37,200

剩餘量：
AZ-1,290；Moderna-1,632

四個縣市總計：

累計配給新冠疫苗
AZ-129,200；Moderna-204,830

AZ+Moderna=334,030

剩餘量：
AZ-11,950；Moderna-8,781

AZ+Moderna=20,731

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