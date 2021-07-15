江啟臣揪4縣市買BNT　疫苗存量率曝光！台東喊卡不跟進

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣在14日中常會上，宣布將聯合南投、雲林、花蓮與台東等4縣市，共同申請購買500萬劑BNT疫苗。不過，台東縣府副縣長王志輝表示，下半年需求已滿足，無購買疫苗急迫性；同時，對照統計至14日上午10時，各縣市疫苗庫存率最高前三名，即是南投、台東與花蓮。

江啟臣在國民黨中常會上宣布，雲林、南投、花蓮、台東這四縣市要，要循鴻海、台積電的模式，自購疫苗共500萬劑BNT。不過，台東縣副縣長王志輝在疫情記者會上則表示，「台灣下半年疫苗看起來能正常施打，台東需求也能夠被滿足，縣府暫無購買疫苗的急迫性」。

王志輝說，中央近期宣布不同意地方政府採購疫苗，加上民間企業鴻海、台積電1000萬劑與慈濟500萬劑，都順利作業，因此縣府評估台灣下半年疫苗看起來可以正常施打。

對於台東的疫苗狀況，他表示，21萬人口所需求的疫苗數看起來也能被滿足，縣府對於疫苗採購上暫時沒有急迫性，因此重點放在中央撥補的疫苗，協助縣民完成接種。同時，根據指揮中心截至14日上午10時更新的資料顯示，各縣市疫苗庫存率最高的前三名，正是南投、台東與花蓮。

針對江啟臣找4縣市一起買疫苗，民進黨立委劉世芳表示，這件事情恐怕不如大家想像，只是要購買疫苗那麼簡單，其中可能牽涉到國民黨內部黨主席選舉的事實，民進黨團認為非常不妥，疫苗是攸關全民健康的國家戰略物資，千萬不要變成黨內選舉操作的一部分。

民進黨立委羅致政則呼籲，江啟臣不要再帶著部分的藍營縣市首長「繼續亂下去了」，今天是全國疫苗大規模施打的第二天，縣市首長應該忙著全力準備大規模施打的相關議題，不論是預約、施打都需要地方首長專心處理，可是看到國民黨在江啟臣的帶領下，完全背離全民的共同期待。

羅致政指出，許多國際大廠都不斷對外表示，廠商只跟中央政府打交道、只會跟中央政府洽談相關採購事宜，因為採購疫苗涉及相當多豁免責任、法律賠償等問題，而這些東西都只有中央政府有權利，「既然大廠都表示只跟中央政府打交道，國民黨到底還要亂什麼」。

國民黨4縣市疫苗存量（統計至14日上午10時）：

雲林縣：

累計配給新冠疫苗

AZ-53,500；Moderna-67,200

剩餘量

AZ-3,140；Moderna-3,124

南投縣：

累計配給新冠疫苗

AZ-49,700；Moderna-53,640

剩餘量：

AZ-2,550；Moderna-1,119

花蓮縣：

累計配給新冠疫苗

AZ-36,070；Moderna-46,790

剩餘量：

AZ-4,970；Moderna-2,906

台東縣：

累計配給新冠疫苗

AZ-19,930；Moderna-37,200

剩餘量：

AZ-1,290；Moderna-1,632

四個縣市總計：

累計配給新冠疫苗

AZ-129,200；Moderna-204,830

AZ+Moderna=334,030

剩餘量：

AZ-11,950；Moderna-8,781

AZ+Moderna=20,731