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日本「芥川獎」首位台灣得主出爐！李琴峰寫出人類對歷史的反思

▲▼ 李琴峰。（圖／翻攝自李琴峰臉書）

台灣旅日作家李琴峰奪下芥川龍之介獎。（圖／翻攝自李琴峰臉書）

文／中央社

日本文學振興會主辦的「第165屆芥川獎及直木獎」今天公布得獎名單，入圍芥川獎的台灣旅日作家李琴峰獲得純文學最高榮譽「芥川獎」，為史上第一位獲獎的台灣人。

本屆芥川獎6月11日公布5位作家入圍，除了李琴峰外，還有石澤麻依、工藤玲音、高瀨隼子及千葉雅也等4位日本作家。今天公佈得獎名單。

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芥川獎是日本最重要的純文學獎項，李琴峰在2019年首度以作品「倒數五秒月牙」入圍第161屆芥川獎，本屆第165屆芥川獎以新作「彼岸花盛開之島」入圍。

「彼岸花盛開之島」在今年4月入選第34屆三島由紀夫獎，這是台籍作家首次入圍，5月14日公布得獎名單未能獲獎。

「彼岸花盛開之島」以日本和台灣間一個架空島嶼為舞台，島上的文化與語言揉合日本與台灣，由女性負責宗教祭祀、政治事務並司掌歷史，並存在僅有女性才能習得的語言。日文版單行本上個月出版。

李琴峰1989年生於台灣，15歲開始學習日語，並創作中文小說。她在台灣大學就讀時，雙主修日文系與中文系，畢業後，在2013年赴日就讀早稻田大學大學院日本語教育研究科修士課程。

她2017年以小說「獨舞」獲得「群像新人文學獎」，2019年以「倒數五秒月牙」入圍芥川獎，是繼台灣旅日女作家溫又柔後，台灣第2位入圍「芥川賞」的作家。同年她以相同作品獲得「野間文藝新人獎」。

她今年3月以作品「北極星灑落之夜」獲得日本「藝術選獎文部科學大臣新人獎」，表現非常出色。

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