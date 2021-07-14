生意掉9成！不想在家像喪屍　他服務到家剪頭毛：只接熟客！

▲髮型設計師沒有底薪，林雨志在疫情期間，提供預約「到府剪髮」服務。（圖／受訪者提供）

記者潘姿吟／台北報導

「你問我為何要那麼辛苦做到府剪髮？我的回答是：我也可以輕鬆呀！但我不想！」台北市東區「PRIM4」設計師林雨志（A-Rain）談起防疫三級警戒的生存術，堅定的語氣中，透露著些許無奈，「髮型設計師是個沒有底薪的行業，沒客人上門消費就會沒收入！尤其台北市是疫區，很多客人都不敢來。」

髮型設計師沒底薪 推出到府剪髮服務求生存

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全台防疫三級警戒一直延期，至今已經兩個月，雖然美髮業未被強制停業，但大部分人為了減少不必要的接觸，大多還是選擇先忍忍，也讓髮型設計師的收入瞬間掉了9成，「很多設計師因此沒有收入，但還要養家糊口，怎麼辦？疫情嚴重每個人都想活下去啊！該怎麼取得平衡？設計師『到府剪髮』可不可以行？」

「我真的是一個閒不下來的人，這就是所謂的勞碌命吧！我覺得忙才有活著的感覺！」林雨志說，本土疫情爆發後的第20天，每天都覺得自己在家像個喪屍，「某天一覺醒來，覺得我不能再廢下去，我要找一個安全又可以讓我活著的事情，不到兩天Uber haircut 的模式就誕生了！」他說，非常感謝許多幫助他聯絡廠商、處理工具的朋友。

▲▼全台防疫三級警戒至今，美髮業雖未被強制停業，但大部分人為了減少不必要的接觸，髮型設計師的收入瞬間掉9成，台北市東區「PRIM4」設計師林雨志（A-Rain）在做足防疫措施後，提供到府服務。（圖／受訪者提供）

這天，林雨志比客戶約定時間提早一個小時抵達，他先在附近繞了幾圈，選擇一個停車費相對便宜的車位後、才把車停妥。因為大部份公寓沒有停車位，而有停車位的大樓也不見得開放外車駛入，他必須在停車時間、停車費、步行距離之間衡量付出成本。

接下來，戴著口罩的他掀開後行李廂，開啟全副武裝的大工程：以酒精噴灑全身與面罩、穿上醫用的拋棄式防護衣，並備妥備用的防護衣、酒精組合、額溫槍，拉著工作箱，前往目的地。這次的客戶家住公寓5樓，他獨自扛著行李箱登階，才到3樓已經滿身大汗。

進門前，他當著客戶的面，又開始了一連串動作：雙方量額溫、確認體溫都正常，同時以酒精消毒全身、雙手與工具箱；進門後，則提供客戶家人每人一件防護衣，接著當著眾人面前以酒精全面消毒剪髮工具、再幫剪髮客人貼上防護面貼。

徹底做足防疫措施 跑一趟服務全家人

「不管客人家裡是小套房、豪宅、公司，或是頂樓、陽台，只要給我1坪大小的空間就能完成。」只剪髮、不洗髮、不燙染的服務過程，約莫1個多小時，林雨志完全不進食、不喝水、不談天說地，客人也完全不需要脫下口罩。他的整體動作既流暢又熟練，彷彿隨時熟背著確認清單。

防疫三級警戒期間，大家都不敢出門，尤其是有家人同住的人，通常會害怕把病毒帶回家，因此，他的預約客以家庭居多，「跑一趟，服務全家的概念！」反而成了他意料之外的事。

穿著防護衣幫客人剪頭髮，難道不會綁手綁腳嗎？他回答：「入行20多年，技術層面完全不是問題，只是，每一次服務完都會爆汗，如果客戶家裡沒開冷氣或在戶外剪頭髮，會更誇張！」

再談到最後的殘局收拾，他總是第一時間拿起掃把與吸塵器，最足一條龍服務。這也太辛勞了！記者問：你好歹是大家排隊預約的大設計師！但他總是對客人說：「我掃頭髮掃了20幾年，你們掃不過我的啦！」用輕鬆的語氣劃破全程寧靜的空氣，客人對他道謝，「兩個月沒理髮，終於從流浪漢終於變回人……」結束後，相互道聲平安，各自都希望疫情趕快結束、生活回歸正常的那一天的到來。

▲髮型設計師林雨志，為了保護自己與客戶，平均每兩週自己篩檢並全程直播。（圖／受訪者提供）

林雨志轉身離開，回到車上，又得馬上把被汗水淋濕的一副換下，再往下一個客人家中前進。剛剛好像忽略了一件事，還沒向消費者收費？「不用付現，我請客人直接轉帳！」他連這一個「零接觸」的小細節都顧慮周全。

台北東區出現倒閉潮

疫情爆發後，東區的街頭，每天都店倒閉、頂讓、出租，「巷弄可見貨車進進出出，載著被轉賣的二手的設備。」即便目前已經微解封，還是很多人問，美髮人怎麼生存？

林雨志每兩週直播一次快篩過程，並做足防護措施、提供的預約到府剪髮服務，只接熟客不接陌生客，以用心加貼心，闖一條「客戶安心、自己也放心的路！」病毒可怕嗎？當然可怕，但沒有活著的感覺更可怕，他更怕的是被疫情困住、被疫情打敗。