快訊／北市每天2個不明感染源　柯文哲擬用「電信足跡」消滅

▲台北市長柯文哲視察台北市大型疫苗接種站。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

北市府14日下午召開防疫記者會，市長柯文哲表示，根據7月以後的數據，北市大概有18%找不到感染源，代表1天10個確診者，約有2個找不到感染源，接下來他可能要用「電信足跡」的方式，消滅這些黑數。

柯文哲在記者會上坦言，目前用傳統疫調大概很困難，重複過去經驗不會成功，既然每天兩個不明感染源，接下來，他覺得要更有效處理，「可能要用電信足跡」。

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、台北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。