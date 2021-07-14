德國外長「中國以疫苗達成政治訴求」　民進黨：目的是以疫謀亂

▲德國外長馬斯（Heiko Maas）。（圖／翻攝自GermanForeignOffice twitter）



記者陶本和／台北報導

有國際媒體報導德國外交部長Maas指出，中國對許多國家是透過疫苗供應來達成明確的政治需求。對此，民進黨發言人周江杰14日表示，國人要認清，中國與刻意相呼應的人，真正目的是以疫謀亂，透過製造台灣混亂來達成政治目的。

針對德國外長表示，中國利用疫苗供應來達成政治訴求，周江杰表示，這和民進黨政府一直以來提醒的問題是一樣的，當前病毒對於人類社會的侵襲，不管任何國家都不應該將取得疫苗一事變成政治操作的工具。

不過，周江杰指出，台灣在疫苗採購和國際外交上遇到的困境，國人需要認清的是中國與其在國內相呼應的人，其真正的目的就是想要以疫謀亂，透過製造台灣的混亂來達成其政治的目的。

周江杰表示，但是台灣不管是政府還是民間都還是非常努力的突破困境，除了透過政府採購之外，近期也有公私協力的模式來取得國人所需的疫苗，進一步保障國民的健康權益。

周江杰說，民進黨要再次重申，政府絕對沒有所謂卡疫苗採購一事，蔡英文跟民進黨都非常感謝民間與政府合作共同採購疫苗，讓疫苗供給更為穩定，任何「政府卡疫苗」、「台灣政府不努力讓疫苗不足」等荒謬言論應該都可以就此打住。