快訊／橫跨雙北616公車司機染疫　56人PCR結果全數出爐！

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記者羅婉庭／新北報導

行經新北新莊、台北民權西路、天母等地聯營公車616公車司機染疫，共匡列56人採檢，目前PCR結果皆為陰性。

聯營公車616路線一名有公車駕駛確診，對此，交通局長鍾鳴時昨日表示，平時新北市公車就嚴格要求清消、防疫工作，新北公車駕駛也完成疫苗注射，相關案件已匡列56位駕駛與站務人員，快篩結果皆為陰性。

新北市交通局長鍾鳴時表示，12日上午經衛生局通報中興巴士的台北市聯營公車616線一名駕駛確診，交通局立即督促中興巴士泰山站全面召回車輛加強清消，並要求共站的指南客運多條路線共計56名駕駛進行篩檢，56人快篩全為陰性。

鍾鳴時指出，除了場站、車輛全面加強清消，駕駛戴口罩、勤洗手，做好防疫之外，因台北市聯營公車616 線駕駛尚未打疫苗，後經新北市衛生局協助安排於今天上午完成施打疫苗，以避免成為防疫安全缺口。

鍾鳴時表示，新北公車、新巴士、捷運駕駛和站務人員於本月6日、7日兩天分梯施打疫苗，施打率達96.33%，不僅維續公共運輸正常服務，更是確保乘客防疫安全；也再次提醒民眾搭乘公共運輸務必戴好口罩、禁止飲食並避免交談，一起做好防疫，才能保護自己也保護他人。

▼新北市交通局長鍾鳴時。（圖／翻攝直播）