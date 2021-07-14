日《防衛白皮書》內容首次涉台　國台辦：不負責任的錯誤表現

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／綜合報導

近日日本發佈《防衛白皮書》，首次提到「台灣局勢對日本安全及國際穩定十分重要」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14日）指出，對於日方一直朝向錯誤方向前進，強烈表示不滿，這樣已經嚴重違反一中原則，也給台獨勢力發出錯誤訊號，對台海產生十分消極影響。

日本防衛大臣岸信夫13日於內閣會議中公開2021年版《防衛白皮書》，針對大陸解放軍在台灣周圍反覆進行施壓行動的情勢指出，「軍事緊張可能加劇」。並且，首次在報告中提到台灣周邊局勢穩定的重要性，內文也提到釣魚台、大陸《海警法》、「印太戰略」等問題。

針對上述內容，朱鳳蓮表示，日方一段時間來在涉題上接連採取錯誤言行，一意孤行朝錯誤方向發展，嚴重違反中日四個政治文件精神，嚴重違背一個中國原則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定帶來嚴重消極影響，我們對此表示了強烈不滿。

▲日本2021年版《防衛白皮書》。（圖／ 日本防衛省）

朱鳳蓮進一步說，日方剛剛發佈的《防衛白皮書》出現一系列涉台錯誤，是不負責任的又一錯誤表現。我們告誠日方，日本在台灣問題上是有歷史欠帳。我們要求日方切實重視中方嚴正立場，深刻反省歷史，立即糾正錯誤，採取切實措施消除惡劣影響。

最後，朱鳳蓮強調，我們警告民進黨當局和「台獨」分裂分子，叫勾連外部勢力，「以武拒統」、以武謀「獨」是死路一條。

日本6日發布《防衛白皮書》，首次在報告中提到台灣周邊局勢穩定的重要性，還提到釣魚台、中國《海警法》、「印太戰略」等問題。對此有媒體在中國外交部記者會上，發問相關問題。發言人趙立堅對此回應表示，中國必須統一，也必然統一。