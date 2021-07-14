阮昭雄「超自律」狂瘦6公斤　每天都做「這件事」消掉鮪魚肚

▲台北市議員阮昭雄減重有成果，體重減到69公斤。（圖／翻攝阮昭雄臉書）



政治中心／台北報導

民進黨立委蔡易餘日前宣布減肥成功瘦到100公斤以下，保住民進黨籍！近期加入減重行列的台北市議員阮昭雄，被發現身材變得結實許多，對比先前的照片也可看出臉型消瘦不少，鮪魚肚漸漸變成腹肌。

阮昭雄表示，先前辦公室舉辦了一場減重比賽，因此開始減肥。近期減少應酬活動再加上一值都維持的運動習慣，覺得身體開始變得不水腫，結實許多，肚子也不見了，這半年多的時間下來，體重從75公斤降到69公斤。

談起減肥的過程，阮昭雄一直都很自律，每天都維持跑步，後期加入重訓、騎單車、滑輪機，運動加上重訓，所以肌肉量變多，身體變得結實，肚子也不見了；被問到腹肌是否已經成形，阮昭雄謙虛的說「還不完整」，但從臉書曝光的照片中可發現，腹部沒有肥肉，反倒多了幾條明顯的陰影線條。

近期，政壇吹起減重風！蔡易餘3月底時被總統蔡英文下令3個月內要減至100公斤內，否則要開除黨籍。總統令果然有效，蔡易餘果真在3個月內減了10.5公斤，目前體重98.5公斤，成功保住黨籍。

另外還有國民黨前立委前立委顏寬恒，三個月內一共減了10.4公斤，體重來到79.1公斤，同時也宣布下階段目標要在年底前練出腹肌，做不到再請3000份雞排。

▼台北市議員阮昭雄減重有成果，腹部肥肉不見了。（圖／翻攝阮昭雄臉書）

