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居家上班成「大腹人」？消滅腹部脂肪「掌握9概念」無痛找回防疫前的自己

▲▼小腹,減重,減肥,脂肪,居家工作,綠茶,睡眠。（圖／pixabay）

▲居家工作期間，多坐少動，腹部也成為不分男女，都容易堆積脂肪的部位。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

居家工作已滿一個月！這段期間，有每天持續在家運動的人，也有懶得動的人。然而，多坐少動的居家工作者必須要面對的現實就是，如果維持一樣的熱量攝取，卻明顯少了過去通勤會消耗的熱量，最後結果就是累積更多脂肪在身上。腹部是不分男女，都容易堆積脂肪的部位。尤其，有些人看起來四肢纖細，只有腹部明顯有肉，平常大吃大喝又不運動，看起來似乎沒什麼問題，卻可能隱藏許多健康未爆彈，像是體脂肪過高、身體持續發炎、心臟病、高血糖以及高血壓等問題。

國外網站 Bright Side近來也指出，「關於健康，問題不在於你的體重有多少，而在於你有多少腹部脂肪。」為此，Bright Side也祭出9個簡易的步驟與觀念，要幫現代人循序漸進擺脫腹部脂肪。

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1. 不要著急
萬事起頭難！想減少腹部脂肪，就跟喊了多年想要減肥一樣，都不是一蹴可幾，除了要準備好「建立習慣」的心態，「不要著急」也是在提醒「大腹人」凡事慢慢來，因為當心理、身體感受到壓力，像是一大早趕著上班、上學，負責體內壓力過程的皮質醇激素就會增加，隨即就有很大機會導致腹部加大、體重增加。因此Bright Side提醒，試著用更冷靜的態度處理例行公事，才不會每天都讓小腹有「成長」的機會。

2. 把握早晨時間來個小鍛煉
健身鍛煉確實是看得出效果的減肥方法之一，把握早上起來的時間，將鍛煉當做一天開始的第一件事，也是很好的能量來源。此外，在早上的運動鍛煉中，加入一些阻力訓練，像是伏地挺身、硬舉、深蹲以及做彈力帶等，增加肌肉、消滅腹部脂肪的同時，也能持續阻止肌肉流失。

3. 早餐多吃蛋白質和膳食纖維
腹部太大，其實內臟脂肪往往佔了很關鍵的因素，而想減少內臟脂肪，許多人就要先從「不要吃太飽」開始做起，並且多吃蛋白質，像是雞蛋和豆類或肉、魚，膳食纖維可從亞麻籽、花椰菜和酪梨等攝取，蛋白質可以幫忙身體脂蛋白合成，進而避免堆積內臟脂肪、造成脂肪肝。

▲▼小腹,減重,減肥,脂肪,居家工作,綠茶,睡眠。（圖／pixabay）

4. 以白開水代替果汁、手搖
早餐喝果汁、奶茶，對於不少人說是很常見的事，但其實大家都心知肚明，這不是一個健康的飲食習慣。果汁本身就有醣，大部分更會添加果糖、蔗糖等增味。近年，含糖飲料就是造成腹部脂肪增加、脂肪肝年輕化的重要原因之一，說服自己習慣用水代替含糖飲料，才能真正滿足身體需求。

5.把咖啡改成無糖綠茶
上班族都喜歡以一杯咖啡開啟新的一天，但現在不妨用「綠茶」代替咖啡吧！不僅可以避免黑咖啡、拿鐵等日積月累的熱量，綠茶擁有具抗氧化的兒茶素，適量攝取更有益身體。

▲▼小腹,減重,減肥,脂肪,居家工作,綠茶,睡眠。（圖／pixabay）

6. 外帶午餐
累積一整個早上的工作壓力，往往讓人在選購午餐時，一不小心就失控買太多。因此Bright Side也建議「外帶午餐」回到辦公室食用。若發現吃不完也可以直接打包留給下一餐，以此控制飲食，避免自己持續累積脂肪。

7. 睡眠時間充足
不少研究都顯示，睡眠不足往往會增加飢餓感，連帶著讓人體重增加，攝取的熱量也可能會累積到肚子去。因此只要每天睡足7～8小時，維持代謝、賀爾蒙等激素的平衡，就不會為身體帶來更大負擔。

▲▼小腹,減重,減肥,脂肪,居家工作,綠茶,睡眠。（圖／pixabay）

8. 走路或騎腳踏車上班、上學
有氧運動是燃燒身體脂肪的好方法，如果可行的話，通勤時不妨騎腳踏車去公司或學校，或是多走一點路，到公司或捷運的下一站搭乘，抓著生活中的各種機會，讓小腹跟著身體各部位慢慢瘦下來。

9. 嘗試新的方法鍛煉腹肌
規律的運動雖然重要，但如果維持一成不變的訓練方式，久而久之心裡會膩，身體也可能需要新的刺激。Bright Side提醒，試試看新的訓練方式，尤其是搜尋一下「可以在床上輕鬆完成」的訓練方法，讓自己更有意願轉換方式。

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