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戴口罩仍染疫！重症醫揭「這樣戴」很GG　曝3方法加強防護

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲醫師曝若不正確配戴口罩，防堵新冠病毒效果有限。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

在防疫戒備下，明明民眾都戴上了口罩，為什麼還會陸續出現飛沫傳播病毒？對此，重症醫師黃軒在臉書發文解惑，指出「口罩是有縫隙的，加上並不是人人都戴正確」，建議可以在口罩雙耳旁打結，或裝置口罩固定器等方法，讓口罩更加密合，減少縫隙。

重症專科醫師黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，日本研究大眾對正確戴上囗罩，實際情況進行了調查，結果發現，當地民眾戴口罩的盛行率僅有80.9%，且正確配戴口罩的民眾，不到４分之１（23.1%），這是非常大的警訊！可以見得一般民眾對於囗罩的基本知識不足，既使有口罩，也不一定會正確配戴。

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▲▼黃軒醫生曝若不正確配戴口罩，防堵病毒效果有限。（圖／翻攝醫師黃軒臉書）

▲醫師曝若不正確配戴口罩，防堵新冠病毒效果有限。（圖／翻攝醫師黃軒臉書）

黃軒指出，一般民眾不會知道，其實口罩是有縫隙的，而我們認定安全有效的口罩，卻是「密合完好」的口罩，「國外研究，口罩不太能夠完美密封，且每個人有不同的臉形，鼻樑、臉頰凹陷、嘴唇開合，都會讓口罩製作出接觸面大小不一的空隙！」

黃軒表示，國外最新研究也發現口罩配戴密合度，會大幅影響病毒氣膠顆粒的阻隔程度，而研究針對口罩密合度與過濾不同粒徑大小氣膠顆粒效率測試，發現：

如果口罩空隙每增加1%：
10微米的微粒，口罩只剩近70%過濾率，小於2.5的微粒，囗罩只剩近50%過濾率。

如果口罩空隙每增加2%：
那麼要過濾小於2.5微粒氣膠，也只剩下近33%過濾率而已，所以「口罩的密合度，是非常的重要」。

該如何改善囗罩的漏氣？黃軒分享，據美國CDC指引說明，其實不一定只能用兩層口罩增加口罩的密合度，也可以參考３方式：

在口罩雙旁打結：
通口罩兩邊的角在耳旁打結在一起（固定在口罩上的地方），然後將口罩戴上並弄平，以最大程度地減少側面間隙，增加醫療口罩的密合度。

口罩固定器 （ Mask Fitter）：
裝置口罩固定器 （ Mask Fitter）在醫療口罩上，可以有效降低了≥90%傳染性的氣溶膠。

尼龍襪套 （ Nylon over-layer ）：
脖子上用純尼龍襪材料製成的套子，可以拉上緊扣在醫療口罩上，可以減少側面間隙，增加醫療口罩的密合度。可以有效降低了86 ~ 90%傳染性的氣溶膠

▲▼黃軒醫生曝若不正確配戴口罩，防堵病毒效果有限。（圖／翻攝醫師黃軒臉書）

▲黃軒醫生曝若不正確配戴口罩，防堵病毒效果有限。（圖／翻攝醫師黃軒臉書）

黃軒提醒，在炎熱天氣下工作，容易會有口水、汗水，甚至鼻水，完全把囗罩濕透了，而口罩萬一被浸濕，病菌也可能隨著水氣進入口罩，進而失去防護力，「同時，我們也知道濕濕的一片囗罩，是不會有阻擋病毒飛沫」，所以發現自己口罩濕了，要及時更換。他也指出，若口罩因說話「歪了，滑下鼻腔了」這代表你的口罩鬆垮，可以用以上的方式，增加口罩的密合緊縮度。

黃軒最後呼籲，如果口罩配戴不當，實際上可能還會促進病毒的傳播，「所以口罩要戴好，戴滿，比你做個樣子，只遮下巴或只庶嘴巴，更是重要！」

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