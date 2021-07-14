5匹野郎闖村莊「叼走寵物狗」　主人「騎車丟磚頭」狂追百米救援

▲現身村莊的野狼瘦成皮包骨，有許多村民一開始還以為是野狗。（圖／翻攝極目新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市阿城區砲手屯村莊9日下午出現5隻野狼，牠們圍攻了一位村民飼養的寵物狗，並將受傷的狗給叼走。狗主人見狀後奮不顧身的騎上機車追擊，從狼口將愛犬救了下來，但由於受傷過重，寵物狗最後仍不治身亡。

根據陸媒報導，村民李斌表示，事發當時他正剛從田裡工作回來，站在家門口，鄰居突然跑來喊他，說他養的寵物狗在外面被攻擊了，「我馬上跳上摩托車，往事發地趕過去。」

李斌指出，他趕到以後，寵物狗正被5隻臉長、牙長、尾巴細長的野狼撕咬，已經滿身是血，「我立刻找了幾塊磚頭，站在10多公尺外，朝著狼用力砸過去，狼退後了幾公尺，叼著狗往南邊跑掉。」

另一名村民表示，他當時也看到狗被圍攻，但不知道是被狼攻擊，以為是別的品種的狗，後來聽別人說才知道竟然是狼。

李斌提到，他看見狗被叼走後，雖然很恐懼，還是跳上摩托車追了過去，「大概追了100公尺，追上了那群狼，我手上沒工具，只好又撿石頭、磚塊砸過去。」

後來其他村民也趕來支援，狼似乎是見到人群越來越多，丟下寵物狗後分散逃離。

李斌表示，狼逃跑之後，他趕快過去把狗抱起來，「當時還有生命跡象，但是受了很重的傷，雖然已經送到寵物醫院治療，最後還是傷重不治。」

此外，由於之後仍有3隻狼在村子內四處亂竄，警方也來到了現場，當場擊斃2隻狼，並將1隻被村民圍住的狼用麻醉槍制伏，送到動物園寄養。

當地村民指出，之前村子裡並沒有出現過狼，不知道是從哪來的。官方目前正展開詳細調查。