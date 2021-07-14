「MagSafe外接式電池」無預警上架！他好奇誰買單　網1理由推爆

▲這款新品目前尚未發售。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果最新產品「MagSafe外接式電池」悄然上架，就有網友在PTT好奇發文，大家是否願意買單？一席話引發論戰，一派人直呼，「這麼便宜還不買爆」，但也有不少鄉民吐槽，不懂意義在哪。

這款「MagSafe外接式電池」官方定價2990元，目前還不能購買，至於實際發售日期仍未知，此電池類似行動電源，但無需線材連接，磁吸式的設計能吸附在iPhone表面，進行無線充電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在PTT發起討論，好奇大家是否願意買來使用？對此，就網友回應，「這是設計成能放在家當無線座充，也能帶著走用」、「不貴就是了」、「這麼便宜還不買爆」；但也有人搖頭表示，「意義在哪」、「心痛電源」、「外接27w...你先買」。

另外，此電池只適用iPhone 12系列的四款機型，據官網所述，MagSafe外接式電池能「一貼即合」，並具有完美對位的磁石。

同時，MagSafe外接式電池搭配27W或更高功率的充電器 ，如MacBook隨附的充電器，可進一步提升充電速度；也可當作無線充電器使用，只要插上Lightning 連接線，就能以最高達15W的功率為裝置無線充電。