男酒後與同住弟起爭吵　放火燒屋弟驚逃…法官2度減刑輕判

▲屏東地院外觀。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣古姓男子，與領有身心障礙手冊的弟弟同住，因酒後與也喝酒的胞弟發生爭吵，被控在胞弟床尾放火，幸其弟被燃燒味道驚醒逃出，鄰居發現報警，屏東地院7日依殺人未遂罪判處有期徒刑3年。

判決書說，古姓男子與胞弟同住；2020年8月31日晚間，因酒後與胞弟發生爭執而情緒失控，明知弟弟所在房間臥室內多為報紙、衣物等易燃性物質，一旦引火燃燒，恐將迅速延燒而燒燬房屋。

且明知其弟領有身心障礙手冊，行走不便，又因酒醉躺在臥室床上休息，可預見倘在該床尾處放火，所引起的火勢、高溫、濃煙吸入，可能導致其弟因酒醉及行動不便而逃避不及，發生窒息或燒死結果。

不料，古竟然於同日20時50分許，持打火機點燃其弟躺臥的床尾處置放的報紙及衣物，旋引發大火，隨即離開現場，導致火勢迅速延燒，其弟因聞到物品燃燒的味道而驚醒，發覺火勢延燒而逃出，始倖免於難。嗣經鄰居發現火警並通報屏東縣政府消防局，消防人員到場後順利撲滅火勢。

法官說，古雖放火殺人，惟因其弟順利逃生，並由消防局派員及時撲滅火勢，未導致房屋燒燬或告訴人死亡的結果，為未遂犯，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。又在偵查機關尚未知悉其為放火之人前，主動向到場員警坦承放火，嗣後並接受裁判，符合自首規定，依刑法第62條前段規定減輕其刑。

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