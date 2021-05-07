　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男酒後與同住弟起爭吵　放火燒屋弟驚逃…法官2度減刑輕判

▲屏東地院外觀。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地院外觀。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣古姓男子，與領有身心障礙手冊的弟弟同住，因酒後與也喝酒的胞弟發生爭吵，被控在胞弟床尾放火，幸其弟被燃燒味道驚醒逃出，鄰居發現報警，屏東地院7日依殺人未遂罪判處有期徒刑3年。

判決書說，古姓男子與胞弟同住；2020年8月31日晚間，因酒後與胞弟發生爭執而情緒失控，明知弟弟所在房間臥室內多為報紙、衣物等易燃性物質，一旦引火燃燒，恐將迅速延燒而燒燬房屋。

且明知其弟領有身心障礙手冊，行走不便，又因酒醉躺在臥室床上休息，可預見倘在該床尾處放火，所引起的火勢、高溫、濃煙吸入，可能導致其弟因酒醉及行動不便而逃避不及，發生窒息或燒死結果。

不料，古竟然於同日20時50分許，持打火機點燃其弟躺臥的床尾處置放的報紙及衣物，旋引發大火，隨即離開現場，導致火勢迅速延燒，其弟因聞到物品燃燒的味道而驚醒，發覺火勢延燒而逃出，始倖免於難。嗣經鄰居發現火警並通報屏東縣政府消防局，消防人員到場後順利撲滅火勢。

法官說，古雖放火殺人，惟因其弟順利逃生，並由消防局派員及時撲滅火勢，未導致房屋燒燬或告訴人死亡的結果，為未遂犯，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。又在偵查機關尚未知悉其為放火之人前，主動向到場員警坦承放火，嗣後並接受裁判，符合自首規定，依刑法第62條前段規定減輕其刑。

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1原價1960元，特價555元

ET快訊
快訊／國3驚傳「6車連環撞」！　零件四散大塞車
中正女大留骨骸恐這原因　高大成：死者回來找他了
快訊／高雄民宅晚間驚傳火警！　2人送醫
豆花妹唱一半「大咖歌王衝上台」　她當場傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3南下6車連撞3人傷！零件四散「全線封閉 」大塞車

男酒後與同住弟起爭吵　放火燒屋弟驚逃…法官2度減刑輕判

爆女醫未婚妻「外遇、做特種行業、墮胎」害輕生…悲憤魯男遭重判

快訊／三重民宅2樓起火！朋友車行在1樓他傻眼：明天開幕今天失火？

快訊／岡山民宅1汽車2機車燃燒 ！爸靠「共生面罩」供氧逃命

麥當勞外送員女廁裝行車紀錄器6女同事受害　男交記憶卡下場出爐

母遭酒駕撞亡　黃暐瀚「冷靜理性」原因曝光　高中死黨看了鼻酸

蔣月惠高喊「我畢業了」　咬傷女警案繳完9000罰金：官司結束

中正女大留骨骸恐這原因　破案倒數！高大成：死者回來找他了

學霸男涉殺阿嬤！高大成點出「關鍵證據」：他還有感情，但難辭其咎

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

小甜甜帥尪狂收讚美..他開始自信　找到幸福「我可以每個人都可以」

快訊／國3南下6車連撞3人傷！零件四散「全線封閉 」大塞車

男酒後與同住弟起爭吵　放火燒屋弟驚逃…法官2度減刑輕判

爆女醫未婚妻「外遇、做特種行業、墮胎」害輕生…悲憤魯男遭重判

快訊／三重民宅2樓起火！朋友車行在1樓他傻眼：明天開幕今天失火？

快訊／岡山民宅1汽車2機車燃燒 ！爸靠「共生面罩」供氧逃命

麥當勞外送員女廁裝行車紀錄器6女同事受害　男交記憶卡下場出爐

母遭酒駕撞亡　黃暐瀚「冷靜理性」原因曝光　高中死黨看了鼻酸

蔣月惠高喊「我畢業了」　咬傷女警案繳完9000罰金：官司結束

中正女大留骨骸恐這原因　破案倒數！高大成：死者回來找他了

學霸男涉殺阿嬤！高大成點出「關鍵證據」：他還有感情，但難辭其咎

掐脖+電擊棒電妹太陽穴　警衛一出現…「冷血學霸男」秒變正常人

阿信好奇問「有這麼好喝嗎」！確診者足跡飲料店請喝飲料

快訊／國3南下6車連撞3人傷！零件四散「全線封閉 」大塞車

打不好日子還是要過　劉基鴻：保持好心情

報稅季必看！小孩被偷報撫養、擋福利資格怎麼辦？

看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋

奇異博士原定客串《汪達與幻視》結局！　漫威總裁親曝刪減原因

國際連2日傳來挺台好消息　共軍則連2日派「運8反潛機」擾台

男酒後與同住弟起爭吵　放火燒屋弟驚逃…法官2度減刑輕判

爆女醫未婚妻「外遇、做特種行業、墮胎」害輕生…悲憤魯男遭重判

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

社會熱門新聞

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

雞排妹「御用律師」勾結賣淫集團！設局仙人跳

獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費

21名酒駕再犯者參觀太平間　紛紛嚇喊不敢了

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

中正女大生失蹤14年！涉案男友落網畫面曝

金山民宅天花板藏4巨蟒　警消纏鬥1hr抓回

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

女大生失蹤案　14年2人蒸發都與他有關

廚師巧手變造中獎號碼　20年彩券嬤也中招

外傳輾警腳當事人「將提誣告」！桃園分局回應了

更多熱門

相關新聞

網問台灣酒駕刑責太輕、有解嗎？

網問台灣酒駕刑責太輕、有解嗎？

資深媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞死，而面對層出不窮的酒駕肇事，有網友就好奇「台灣酒駕刑責太輕，有解嗎」？

十大NG勸酒行為

十大NG勸酒行為

酒後口角打輸　雙槍男瘋狂掃射報復

酒後口角打輸　雙槍男瘋狂掃射報復

地下室有人　女放火還坐著欣賞

地下室有人　女放火還坐著欣賞

醫揭「一喝酒就臉紅」恐怖真相！

醫揭「一喝酒就臉紅」恐怖真相！

關鍵字：

屏東地院殺人未遂放火喝酒

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

「全部告！」輾腳警不忍了：寧願不要工作

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面