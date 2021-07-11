長髮女遭「前男友當街綁架」狂哀嚎！鎖喉硬塞後座　可怕影片曝光

▲白衣男一下車就要將女子抓到車上。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

廣西欽州9日發生當街綁架事件，一名女子在路上被前男友鎖喉、硬塞到後座。女子瘋狂尖叫及掙扎約60秒，才有路人出面相救。事後，男子坦言是衝動行事，寫完保證書並拍攝道歉影片後不再回應，讓網友看完氣炸。

據陸媒《澎湃新聞》報導，廣西欽州靈山縣一名女子9日吃完東西，在路邊等待時，突然一輛白色轎車停在她身邊，一名白衣男子立刻下車，瞬間衝下女子想抓人，女子看到男子的臉雖然馬上逃跑，卻仍被抓住肩膀，嚇得大叫起來。

女子不斷尖叫、哭喊說「不要過來！救命阿！」但街上卻沒半個人出來幫忙，男子使用蠻力將女子推進後座，並用力關上車門，想將女子直接帶走，直到事發近1分鐘，才有不少路人圍觀幫忙，而男子也立刻上車逃逸。

▲▼女子不斷尖叫，經過約60秒才有路人上前幫忙。（圖／翻攝澎湃新聞）



事後男女雙方都在網路發文。女子表示，男子是她的前男友，在交往期間多次暴力相向，她被毆打數次及承受冷暴力後，於2日提出分手，但前男友不同意。

男方則坦承錯誤，表示他對個人的行為感到羞恥，希望各位男性以後遇到感情問題都不要衝動，目前已跟前女友到派出所進行調解，並寫下保證書不會再犯，也希望網友不要再提，畢竟他以後還要生活。

網友看完紛紛留言，「道個歉就完事了？」「犯罪成本太低了」、「不是第一次使用暴力，還是可以只寫保證書就可完事了？」「廣西在搞笑哈哈哈」、「今天的保證書有可能變成明天親人的血書，對待這種人就該從嚴懲處」、「對壞人的任何縱容，都是對好人的間接傷害」。

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