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快訊／桃園父子吵架！老爸負氣跳入池塘　打撈上岸成冰冷遺體

▲桃園市蘆竹區一對父子13日晚間因瑣事起口角，老父竟負氣跳入池塘，消防人員乘坐橡皮艇搜救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區一對父子13日晚間因瑣事起口角，老父竟負氣跳入池塘，消防人員乘坐橡皮艇搜救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區一對父子13日晚間疑因晚餐準備好了沒等瑣事爭執不下，不料老父突然負氣離家出走，不顧兒子在後追趕，跳入附近六股生態埤塘內。兒子目睹大驚，趕緊打給119求助，桃園市消防局大竹消防分隊也派出橡皮艇搜救，但人被救上岸時，已無呼吸心跳，經急救後仍回天乏術，最後家屬當場放棄急救，蘆竹警方將報請桃檢相驗。

▲桃園市蘆竹區一對父子13日晚間疑因晚餐準備等瑣事起口角，老父負氣跳入池塘，消防人員打撈上岸後進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區一對父子13日晚間疑因晚餐準備等瑣事起口角，老父負氣跳入池塘，消防人員打撈上岸後進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，死者是68歲李姓男子，據家屬指出，李姓男子與43歲兒子13日晚間8時許因晚餐問題起口角，隨後衝出家門，在住家附近的六股生態埤塘一躍而下，在後追趕的兒子親眼見到父親跳入池塘，趕緊打電話向119求救。

▲桃園市蘆竹區一對父子13日晚間發生口角，老父負氣跳入池塘，消防人員打撈上岸後進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區一對父子13日晚間發生口角，老父負氣跳入池塘，消防人員打撈上岸後進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第三大隊大竹分隊派出1艘橡皮艇到場搜救，雖然將李男打撈上岸，但人已無呼吸心跳，因此救護人員現場進行CPR急救，無奈仍回天乏術，最後家屬同意放棄急救，交由蘆竹警分局處理。

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